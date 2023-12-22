孕婦髖關節痛到跛腳 竟是罕見懷孕期間髖關節壞死

圖片來源 ／健康醫療網

34歲黃小姐懷上第一個寶寶，懷孕6個月左右發現左邊髖關節 有疼痛感，來以為是懷孕體重變重關係，沒想到症狀愈來愈嚴重，走路開始感覺到長短腳一跛一跛的，在小孩快要出生時已經痛到舉步為艱，在家不是坐著就是躺著。因為擔心肚子裡的小孩既不敢照X光檢查，又不敢吃止痛藥，想到自己以後沒辦法照顧自己的小孩，常常讓她崩潰大哭，讓她幾乎快得了憂鬱症 。

罕見「懷孕期間髖關節壞死」 應與賀爾蒙及凝血功能異常有關

台灣仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部部長黃贊文表示，髖關節壞死是需要接受人工髖關節置換手術的常見原因，主要是過量飲酒、服用類固醇和外傷導致。然而，黃小姐罹患的是相當罕見的「懷孕期間髖關節壞死」，在目前的文獻中全世界僅約100例左右，原因目前仍不清楚，但推測是在懷孕期間賀爾蒙及凝血功能異常導致股骨頭血液供應不足而發生。

黃贊文指出，髖關節壞死非常疼痛而且症狀進展的速度很快，病人常常痛到寸步難行，既使是服用大量的止痛藥仍往往舉步維艱，而且因為服用很多止痛藥，還常造成胃潰瘍和腎功能異常的情況。在髖關節壞死初期可進行股骨頭核心減壓手術和震波治療來延緩置換人工關節的時間；但若已進展到末期，治療的方式則是直接安排人工髖關節置換手術。

「微創正前開髖關節置換手術」 對肌肉無破壞、術後疼痛減輕恢復快

黃贊文說明，黃小姐在外院順利生下小寶貝後，來到他的門診，X光檢查發現是左側髖關節壞死，在安排「微創正前開髖關節置換手術」後，疼痛和長短腳不見了，手術當天下午麻醉藥效一退，就迫不及待下床練習走路，現在不但可以蹲著幫心肝寶貝洗香香，還能像以前一樣跟老公一起去公園散步。

黃小姐因為懷孕關係忍受了四個月的疼痛，也造成肌肉萎縮，黃贊文表示，如果使用傳統手術方式，在肌肉縫合後仍然需要6至8周時間癒合，蹲跪等活動限制多，要照顧小孩不易。此外，走路的步態較不穩定，需要助行器和拐杖輔助日常生活，以避免因肌肉無力跌倒而造成脫臼和骨折。

「微創正前開髖關節置換手術」因為對周圍的肌肉幾乎沒有破壞，術後恢復快、疼痛減輕，可以減少止痛藥使用也不用擔心哺乳問題。另外，行走步態也較穩定，通常病人在術後當天下午即可持助行器走路。由於不需要等待6至8周肌肉癒合時間，大部分的病患僅需要2至4周使用助行器和拐杖。

有髖關節疼痛症狀 應儘早尋求醫師診斷治療

黃贊文提醒，若有髖關節疼痛的症狀時，應儘早尋求專業醫師診斷及治療，與醫師討論最佳的治療方案，早日解除疼痛。

【本文授權轉載自健康醫療網新手孕媽咪髖關節痛到跛腳 竟是罕見懷孕期間髖關節壞死】