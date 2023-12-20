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家人發生急性腦中風 醫教你「怎麼做」把握治療先機

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

台灣一名81歲林姓老翁，於早上10時身體左側無法施力，整個倒臥在床上，家人發現後緊急叫救護車將老翁送到醫院急診室，檢查確認腦中風，經醫師與家屬溝通後緊急施打血栓溶解劑，並進行動脈取栓手術，手術順利，老翁住院14天後即返家休養。

啟動腦中風團隊 進行緊急手術

經進行檢查後，發現老翁有心律不整合併右側頸動脈末端阻塞，導致血液阻塞而發生缺血性腦中風，急診立即啟動腦中風團隊。童綜合醫院神經內科陳淑儀醫師建議先施打靜脈血栓溶解劑，與家屬溝通後獲得同意進行注射，隨後即由放射科趙正誠醫師進行動脈取栓手術，手術順利，術後住加護病房4天即轉至普通病房，再住院10天即出院返家休養，經持續復健後，目前自己行動都非常正常。

血栓阻塞腦部 把握黃金4.5小時

陳淑儀醫師表示，患者因為頸部或腦部動脈血管遭血栓(凝結的血塊)阻塞，血液無法流通到腦部，導致缺血性腦中風的發生，患者送到急診後須把握黃金4.5小時施打血栓溶解劑，恢復血流至腦部，避免因腦部缺血過久而造成失能或殘障的發生。

大血管阻塞則進行腦部動脈取栓手術，將患者全身麻醉後，藉微創腦部導管技術，將導管、微導管從病患鼠蹊部動脈進入，送至腦部血管阻塞處，再移除血栓，讓腦部血流恢復正常。

出現疑似中風症狀 這樣做莫慌張

陳淑儀醫師指出，動脈隨著年紀增長，血管彈性會慢慢喪失、變硬、變窄，尤其像個案有三高慢性疾病史的患者更要特別小心，血管容易變窄而阻塞，另外心律不整易形成心臟內血栓浮出，阻塞腦血管。

要注意的是，若有家人發生急性腦中風時切勿慌張，先記下發作時間點，儘速撥打119；若中風者有嘔吐情形，要將其頭部偏向一側保持呼吸道暢通，切勿再餵食任何食物或藥物，也不可以自行使用民俗療法自行治療，最重要的是快速叫救護車將患者送醫治療。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60260

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