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挪威導遊規畫醫療之旅治鼻竇炎 隔天出院騎大重機遊台灣

記者黃寅／台中即時報導
長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫替Peter檢查鼻竇炎情形。（長安醫院提供）
長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫替Peter檢查鼻竇炎情形。（長安醫院提供）

挪威極光團導遊的Peter因帶團認識台灣長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫，談起因罹有鼻竇炎，長期受鼻塞、流鼻水所苦，因聽起林在這方面有專長，因此特地赴台接受林的「AIRO導航鼻竇內視鏡手術」並順利在手術隔天出院，繼續他的亞洲旅程。

林恆甫說，Peter曾接受過4次鼻竇炎手術，雖有改善，但過一陣子症狀又復發。因為在挪威的手術排程要等上一年之久，於是聯繫上他，規畫了這一趟赴台的醫療之旅。

他說，鼻竇炎手術以內視鏡微創為主流，傷口小、復原快。但因鼻竇極其複雜，且位於大腦下方又緊鄰眼睛，若手術時空間迷航，則可能誤傷眼睛血管或視神經，嚴重可能導致失明。因此手術時搭配「AIRO術中移動式電腦斷層」，可即時進行3D立體導航，精準手術，大幅降低手術風險，並能按圖索驥把鼻竇內每一個角落的發炎組織都清除乾淨。

Peter對林恆甫的開刀技術讚譽有加，表示「術後的不適感是5次手術中最低的」對於台灣的醫療效率也十分驚訝。在家鄉就有騎大重機的他，這趟還親身騎著機車走訪了日月潭、逢甲夜市、第二市場等中台灣知名景點。

Peter離台之前，林恆甫叮囑，慢性鼻竇炎經常會復發，平時可透過「鼻腔清洗」與「類固醇鼻噴劑」保養，維持較佳的鼻腔狀態。另也應養成規律運動習慣，遠離空氣汙染，如有抽菸習慣也要戒除，才能降低復發的機率。

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