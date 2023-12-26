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「3好3避」飲食原則 控制膽固醇

李青縈
低密度脂蛋白過多容易引起心血管相關疾病，專家建議應採取「三好三避」的飲食原則；圖為示意圖。（路透）
低密度脂蛋白過多容易引起心血管相關疾病，專家建議應採取「三好三避」的飲食原則；圖為示意圖。（路透）

一名男子在健檢時發現總膽固醇（TC）與低密度脂蛋白（LDL）都超標，且頸動脈有多處動脈粥狀硬化斑塊生成。要控制膽固醇數值，除了良好生活品質，避免抽菸、喝酒，醫師提出「三好三避」的飲食原則，遠離血管阻塞、中風、心肌梗塞等心血管疾病

三多分別為：多攝取含Omega-3不飽和脂肪酸的食物、多攝取高纖維食物、多攝取富含抗氧化植化素的蔬菜。三避則是避免過度攝取精緻糖份、避免攝取過量動物性飽和脂肪酸以及避免攝取反式脂肪。

台灣聯安診所心臟血管內科主任醫師施奕仲以運輸車譬喻低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞膽固醇），低密度脂蛋白把膽固醇分子送往身體所需各處，如細胞膜的構成、荷爾蒙的生成、脂肪的消化等；但若是LDL數量太多，則容易堵塞血管。而LDL又可進一步細分成，脂蛋白原ApoA1、脂蛋白原ApoB及其比值、小顆緊密低密度脂蛋白（sdLDL）、氧化型低密度脂蛋白（oxLDL）等。

施奕仲說， 血管中已經有動脈粥狀硬化斑塊者，膽固醇控制要更嚴格，比如LDL一般人數值可以維持在 <130 mg/dL內，但是根據動脈粥狀硬化的嚴重程度不同與風險因子多寡，有些必須要控制在100 mg/dL，甚至70mg/dL以下。

施奕仲提出「三好三避」的飲食原則，Omega-3不飽和脂肪酸能協助下降三酸甘油脂並上升好的膽固醇，改善LDL的品質，代表食物如鮭魚；而植化素如茄紅素、胡蘿蔔素、薑黃素、花青素等，透過抗氧化與抗發炎的機制，也能有效改善LDL的品質。

施奕仲提醒，市面上食品有些會以氫化植物油、植物性乳瑪琳、人造奶油、植物性乳化油、精製植物油等別名替代「反式脂肪」這四個字，反式脂肪會增加LDL的量，惡化LDL的質，因此挑選上要特別注意。

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