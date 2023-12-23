我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

他抬腿才能解尿 照X光才發現脊椎有這病因

吳慧芬
警官腰椎第五節椎弓骨折（圖左），以水介質震波讓骨折癒合（圖右），紓解下背痛，也需抬腿解尿與頻繁解便的困擾。（記者吳慧芬／翻攝）
警官腰椎第五節椎弓骨折（圖左），以水介質震波讓骨折癒合（圖右），紓解下背痛，也需抬腿解尿與頻繁解便的困擾。（記者吳慧芬／翻攝）

一名46歲的警官，因下背痛就醫，原來他伴隨有泌尿及消化功能異常，解尿時需抬起腿來，讓他在外如廁好尷尬；經醫師診斷為椎弓骨折併腰椎滑脫致神經壓迫，接受水介質震波治療後，不僅椎弓骨折處癒合，緩解長期以來的下背痛，也不再需再抬腿解尿。

收治病例的台灣活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬指出，這名警官因下背痛求診，並自訴還有泌尿及消化系統的困擾，包括，解尿時要很用力或要把左腿抬高，才能解得出來，這讓他根本不敢站在公共小便斗前解尿。

這名警官指曾到他院求醫，他院醫師還問他有沒有吸毒，並開克服焦慮的藥物給他服用，並曾因血尿接受尿液細菌培養。但這名警官不僅沒有吸毒，細菌培養也正常。雖有服用泌尿科的藥物，但症狀卻沒改善。在消化系統方面，則曾一天大號高達6至7次，頻繁地跑廁所讓他也很困擾。

楊椒喬表示，經診斷與檢查發現，病患腰椎第五節有椎弓骨折併腰椎滑脫致神經壓迫。除了引起下背痛，脊椎方面出問題，也導致泌尿道及消化系統出現症狀。

由於這名警官不想為了手術請假，楊椒喬建議他接受水介質震波治療，透過高能量骨癒合震波，此為非侵入性治療，其原理是以高能量聲波撞擊組織，使患部產生發炎反應，藉以刺激產生新的生長因子，加速骨生長及癒合。患者在門診即可接受治療，不需麻醉與住院，因此能避免手術麻醉風險。

這名警官在接受每周一次4000發的高能量水介質震波治療，為期5個月後，不僅椎弓骨折處已癒合，長期以來的下背痛獲得緩解，之前困擾他的泌尿及消化系統頻繁解便問題，改善高達九成，大幅改善生活品質。

上一則

怕鹽吃多高血壓？小心不吃「低血鈉」嚴重恐致死

下一則

養生保健／少菸、酒、辛辣物 多喝水 搶救失聲「三少一多」保養

延伸閱讀

骨鬆釀脊椎骨折 高黏度骨水泥減併發症

骨鬆釀脊椎骨折 高黏度骨水泥減併發症
NBA／76歲賈霸跌倒骨折 送醫治療暫無大礙

NBA／76歲賈霸跌倒骨折 送醫治療暫無大礙
骨質疏鬆不自知 5旬男舉啞鈴深蹲就骨折

骨質疏鬆不自知 5旬男舉啞鈴深蹲就骨折
30歲輕熟女骨質狀況猶如8旬老婦 原來婦癌惹禍

30歲輕熟女骨質狀況猶如8旬老婦 原來婦癌惹禍

熱門新聞

用柑橘果皮、小蘇打或白醋做成環保便宜的天然清潔劑，可清除廚房爐台等頑固的汙垢。（本報資料照片）

6款自製天然清潔劑 環保不傷手

2023-12-15 01:00
台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民說，兒童是感染沙門氏菌高危險群。（本報資料照片）

桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 醫師：嚴重恐「腸子破」

2023-12-17 21:40
南非醉茄(Ashwagandha)是來自印度、人類已有前年入藥歷史的草藥。(By Piyush Kothari - Own work, CC BY-SA 4.0)

快看世界／這保健品網路爆火 有效減壓但勿長期用

2023-12-20 15:23
醫師提醒，天氣變冷，血壓容易比平常高，可多吃高纖維蔬果、避免高鈉食物，從飲食下功夫，加上保暖、補充水分，減少這些健康困擾。（Pexels）

天冷血壓容易飆高 醫：多吃高纖蔬果有助預防

2023-12-16 11:05
（圖：健康醫療網提供）

家人發生急性腦中風 醫教你「怎麼做」把握治療先機

2023-12-20 23:00
林謂文說，室內容易發生猝死場所，分別是客廳及浴室，提醒民眾在室內須多注意保暖。示意圖。（Ingimage）

冷氣團來襲 室內比戶外易猝死 醫曝兩大危險地點、五大前兆

2023-12-17 17:26

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦