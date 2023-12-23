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練習後空翻...網紅脖子著地「頸椎裂開」 醫師曝嚴重後果

陳雨鑫
台灣知名健身網紅Peeta葛格自曝頸椎裂開。（取材自Instagram）
台灣知名健身網紅Peeta葛格自曝頸椎裂開。（取材自Instagram）

台灣知名健身網紅Peeta葛格日前自曝「頸椎裂開」，主因是日前在健身房練習後空翻不慎，脖子直接著地。

Peeta葛格也貼出練習影片，脖子著地後他完全無力起身，直接躺平在原地，一旁友人上前協助。他說，目前頸椎裂開，需要套上護頸休息三個月，還可以活動，還活著，但需要休息一段時間。

台灣長庚醫院骨科部副部主任賴伯亮說，後空翻是一項危險的練習，如果沒有教練在一旁協助，或是練習許久，但地板未鋪有軟墊，一不小心就可能傷害到頸椎。後空翻若是脖子直接著地，輕則頸部劇烈疼痛，再嚴重一點骨裂壓迫到神經，會造成四肢麻痹，如果頸椎直接斷裂，甚至極可能癱瘓。

賴伯亮表示，過去造成頸椎受傷最大宗的原因為「機車車禍」，早年騎車未強制要求佩戴安全帽，騎士出車禍時，撞擊力強，若頸部直接著地，極可能直接斷裂，造成終生癱瘓。他近期收到頸椎裂開的案例，是一位年僅16歲的少年，在游泳池池畔跳水，泳池深度僅有一米，他一躍而下，頭直接撞到池底地板，同樣造成頸椎裂開。

賴伯亮說，頸椎總計有七節，最常斷裂的部位是第二節頸椎，如果是輕微骨裂，僅需要配戴頸圈，靠自己漸漸修復，不過裂開一次之後，後續使用頸部力量不當，再次受傷機率就會增加；若骨裂有壓迫到神經，則需要開刀取出壓迫神經的組織，為脊髓神經減壓，並放置墊片，維持頸椎的功能，後續則需要透過復健，慢慢恢復功能。

骨科

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