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三尖瓣閉鎖不全 8旬翁難開刀 新術式救命

林琮恩
台大醫院引進一項創新醫材，以鎳鈦合金金屬支架結合牛隻的心瓣膜組織構成，且有不同尺寸能夠挑選。（記者林琮恩／攝影）
台大醫院引進一項創新醫材，以鎳鈦合金金屬支架結合牛隻的心瓣膜組織構成，且有不同尺寸能夠挑選。（記者林琮恩／攝影）

三尖瓣閉鎖不全嚴重時會因血液溢流至肝臟、腎臟，恐導致患者肝、腎衰竭。台大醫院公布一例接受「異位性上下腔靜脈支架瓣膜置放術」治療個案，此術式可用於治療不適合接受傳統開心手術的高齡患者，且術後恢復時間較傳統手術短。

台大醫院心臟外科主任虞希禹表示，在心臟四處瓣膜中，三尖瓣膜最容易被忽視，在英文中被稱作「被遺忘的瓣膜（The Forgotten Valve）」，雖然常被遺忘，但卻相當重要，就像家中大門，若「關不好」恐導致大問題，輕則腳腫、重則肝腎衰竭，中度以上患者需要傳統治療。若病人情況不允許開心治療，或病人不願意冒手術風險，門診醫師常「束手無策」。

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台大醫院內科部副教授林茂欣進一步解釋，三尖瓣是右心房、右心室之間的閘門，能夠控制血液進出，阻斷血液倒流。三尖瓣膜閉鎖不全的成因，包括先天性缺損與發與不全，也可能是心內膜炎、外傷、慢性心房顫動、肺動脈高壓、心律調節器置放等原因導致。輕度、中度閉鎖不全不會有明顯症狀，一旦演變為重度，恐會導致右心室衰竭，血液溢流至肝臟、腎臟，導致病人黃疸腹水，或發生肝臟衰竭。

三尖瓣閉鎖不全的標準治療，係透過開心手術進行三尖瓣置換或修補。林茂欣說，患者若年紀較高，或同時患有多重內科疾病，如肺動脈高壓等狀況，手術風險較高，無法使用開心手術治療，這一直是臨床上的難題與瓶頸，即使能夠先以藥物治療，「但結構問題仍須以結構方式解決。」

林茂欣說，「異位性上下腔靜脈支架瓣膜置放術」承襲傳統手術的好處，且傷口小、不必使用體外循環，手術時間僅需2小時，且病人恢復時間比傳統手術快上許多，根據研究，手術成功率可達95%，患者經此術式治療後，心臟會比常人多出2個瓣膜。

台大醫院引進一項創新醫材，以鎳鈦合金金屬支架結合牛隻的心瓣膜組織構成，且有不同尺寸能夠挑選。

林茂欣指出，術後6個月觀察，雖然血液逆流情況仍存在，但心臟衰竭程度改善，電腦斷層顯示，因瘀血變少，右心室體積明顯縮小。另外，因傷口較小，病人很快就能恢復正常活動。

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