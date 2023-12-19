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如何避免孩童誤食藥品？7大要領家長快筆記

NOW健康 陳如頤／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

抗過敏的小橘色藥丸、治療高血壓的藍色藥丸，對於成人來說，藥物顏色形狀是用來辨識藥物的參考，但在幼兒眼中，五顏六色的小藥丸卻宛如糖果，常一拿到手，就往嘴巴裡塞。台灣台北市藥師公會前理事長張文靜表示，小朋友誤食藥品事件時有耳聞，其中又以隔代教養家庭的風險最高，大人們務必提高警覺，減少憾事發生。如何避免讓孩子誤食藥品？台灣食藥署提出7大要領杜絕誤食藥品的危害：

杜絕誤食藥品7方法

1.讓孩子遠離藥品：確保所有藥品都放在孩童無法觸及的地方，最好置於上鎖的藥櫃或抽屜。在家中設立一些額外的安全措施，如安裝兒童安全門欄，以防止孩童進入廚房或存放藥品的房間。另外，藥品應該緊緊關閉，部分藥罐有安全瓶蓋的設計，以避免孩童能輕易打開。

2.保留藥品原包裝：不要將藥品存放到其他容器中，以免孩童誤認為是食品。保留藥品的原始包裝、仿單或說明書，以確保藥品的用途、劑量和注意事項等資訊。

3.分開存放藥品與食品：藥品和食品應該分開存放，避免混淆。尤其是像糖果或巧克力的藥錠，容易讓孩童誤認為是食物，因此在購買藥品時，也要注意外包裝的特徵，以免誤導孩童。

4.教育孩童藥品相關知識：適當地和孩童談論藥品的安全性問題，教導他們正確的用藥知識，讓他們明白絕對不可以隨意食用藥品。

5.定期清點家中藥品：檢查家中是否有過期或不需要的藥品，並正確地處理，減少家中不必要的藥品存量。這不僅可以減少孩子誤食藥品的機會，也可以避免服用過期藥品造成身體無法評估的傷害。

6.隨身攜帶藥品要小心：如果您需要攜帶藥品，請確保將其放在您的包包中，並且應放置在孩童無法拿取的地方。

7.發生誤食緊急處理：如果不幸發生孩童誤食藥品的情況，第一時間應觀察孩童身體狀況，是否有噁心、嘔吐或意識不清的情形，並了解誤食什麼藥品、誤食的時間、吃了多少顆。如果孩子有明顯的不適狀況，應緊急送至急診，交由醫師處理，讓孩童得到適當的醫療幫助。

▲台灣食藥署提出7大要領杜絕誤食藥品的危害。（圖：台灣食藥署提供）

台灣食藥署強調，藥品適當與正確的使用，才能避免不必要的危害產生。尤其對於年幼的孩童而言，家長更要注意藥品的存放。

最後，張文靜提醒，年輕父母可有效減少幼兒誤食藥品的風險，但對於年紀較長的爺爺奶奶來說，要想做好上述六點，則有一定難度。建議提醒長者妥善存放藥品，減少孫子誤食機率。

【本文授權轉載自NOW健康

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