每走一步都是痛…台女籃傳奇錢薇娟 靠細胞治療擺脫關節炎

圖片來源 ／健康醫療網

中華女 籃隊教練「錢姊」錢薇娟，自10歲就開始打球，19歲時第一次右膝受傷開刀，隔天還自行騎車返家，覺得狀況良好，在過幾天的冠亞軍賽中上場助隊伍奪得冠軍，沒想到下場之後右腳腫得跟麵龜一樣。開啟了他與膝傷為伍的人生，開始長期抽水、服用止痛藥、施打PRP。她分享，由於右膝受傷，自然而然很多壓力就落在左腳，沒想到連左膝也開始磨損，雙膝難以彎曲的情況下，就彎腰，最後腰椎、頸椎都出問題，30年的球員生涯中都在疼痛中度過，早已習慣。

40歲前雙膝開刀三次 退化性關節 炎三期軟骨磨盡

40歲前雙膝就開過三次刀，去年至台灣新光醫院骨科 就診，被診斷為嚴重退化性關節炎三期，一動就痛、無法蹲下、無法提重物，更別說運動，雙膝軟骨幾乎被磨盡。新光醫院骨科暨微創中心釋高上主任透過關節鏡手術與自體脂肪幹細胞治療，幫助修復軟骨缺損，影像學及功能評估都明確改善，疼痛指數大幅下降，退化性關節炎從三期近四期，緩解到二期，且逐漸進步中。

歷時2次注射及10個月的回診追蹤，錢薇娟大嘆「若年輕時有這項技術就好了」，從原本無法上樓梯，到目前可以半蹲，甚至小幅度跳躍，都是她奢望已久的動作，隨著注射之後，疼痛感每天減弱，從以前的十分疼痛，進步到只剩下2、3分；釋高上也分享不需負重的肌力訓練動作，幫助復健。

錢薇娟分享，以前膝蓋痛還認為是肌力不足，繼續加重訓練，也讓軟骨磨損更加嚴重，現在觀念進步，治療技術更有突破，相信能幫助更多運動員延長生涯，並且不再習慣疼痛。也期望自己有一天能與年輕球員一起廝殺。

膝關節退化年輕化 高強度運動應適當休息

釋高上說明，以台灣為例，民眾膝關節退化的盛行率約15%。近年來，臨床觀察發現退化性關節炎的患者年齡有年輕化趨勢，其中以運動愛好者為主要族群。長時間高強度的運動，像是登山、馬拉松等，缺乏適當休息和復健的情況下，可能導致關節軟骨的損傷，進而增加罹患退化性關節炎的風險。呼籲運動族群，關注運動傷害與運動醫學的重要性。

台灣衛福部健保署長石崇良表示，台灣自2018年起，已有260多項成功案例顯示細胞治療的卓越成果，當中應用最多的是癌症治療（如CAR-T），第二多的就是關節治療。單就脂肪幹細胞治療退化性關節炎來看，平均追蹤217天的可評估療效病患達30人。而這些病患疼痛指數減少約六成、膝關節功能提升幅度約三至七成，結果令人振奮。

自體幹細胞用於關節治療成效極佳，且也累積許多經驗，目前也正在朝向異體幹細胞移植的研究，若發展成熟，可望大幅下降成本，應用更廣泛。錢姊運動傷害的經歷是體壇的縮影，而再生醫學與運動醫學的結合，不僅提供了更多治療選擇，也為運動愛好者和廣大民眾帶來了新的曙光。

【本文授權轉載自健康醫療網30年運動生涯磨光膝軟骨，每走一步都是痛 錢薇娟靠細胞治療擺脫關節炎】