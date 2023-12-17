桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 醫師：嚴重恐「腸子破」

台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民說，兒童是感染沙門氏菌高危險群。（本報資料照片）

美國桂格燕麥（Quaker Oats）旗下幾款燕麥棒和麥片，疑遭沙門氏菌汙染。感染科醫師表示，小朋友抵抗力較差，是感染沙門氏菌高危險群，可能有1%至5%，會發展為腸破裂或菌血症等重症。

食品藥物管理局（FDA ）發布，美國燕麥棒市占率第二大業者桂格燕麥（Quaker Oats），旗下幾款燕麥棒和麥片，疑似遭沙門氏菌汙染，宣布回收全美各州、波多黎各、關島和塞班島等地的40多種產品，包括燕麥棒「Big Chewy Bars」、「Chewy Dipps」和沖泡麥片「Simply Granola Oats」。

台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民說，過往肉類、蛋或者動物製品等，較容易遭沙門氏菌汙染，像這次的燕麥等植物類汙染，可能因為有工作人員身上帶有細菌，進而汙染產品，因為有些人會長期排菌，甚至長達數月，可能因為如廁後，手部清潔不乾淨，如在這種情況下處理食材，就可能會汙染。

黃立民指出，小朋友抵抗力比較差、胃酸也不像成年人這麼多、保護機制稍微差一點，算是感染沙門氏菌高危險群，大部分的小孩，感染後會出現腸胃炎、腹瀉、發燒等狀況，可能有1%至5%會發展為重症，如腸破裂或菌血症。

針對「腸子破掉」的可能表現，黃立民說，細菌造成腸壁發炎後，會往其他地方擴散，可能「一路破到底」，細菌一但塞住血管，會造成血管供應的腸子壞死、破裂，如引發菌血症，危險性在於，細菌可能順著血液，流到關節 、骨頭甚至腦部等，造成全身性症狀。

至於年長者感染的風險，黃立民表示，要看胃酸夠不夠，如果量不夠就會有危險，因為細菌不易在胃內被殺死，造成大量細菌進入腸胃，就有有危險，提醒服用制酸劑或減少胃酸分泌藥物的民眾，要留意相關風險，不過胃酸本就會隨年齡增加而減少，整體重症風險可能有1%左右，仍提醒民眾要留意。