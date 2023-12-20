耳朵痛不一定是外耳炎 常做這些事小心耳朵由癢轉痛

（圖：NOW健康提供）

比起牙痛，耳朵疼痛的情況較少，但成因卻複雜許多，最常見為外耳炎、中耳炎，顳顎關節 炎、扁桃腺發炎及化膿，也可能引發耳朵痛的症狀。嘉義大林慈濟醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師侯思任表示，耳朵癢是最輕微的痛覺，如果耳朵發癢，切勿以棉花棒掏挖，以免挖出問題。

耳黴菌症占多數 長期配戴藍芽耳機要小心

耳朵疼痛的好發部位，大致落在耳膜外側（耳道、耳垂、外耳道）、中耳腔（耳咽管）這兩大部位，前者發生的機率較高，侯思任指出，外耳道約2.5公分，周圍的皮質腺因組織較為脆弱，容易分泌耳屎，一般而言，不建議清洗或以棉花棒來掏挖、止癢。

最常見的耳膜外側疼痛，以耳黴菌症居多，不少人因為耳朵進水，或是習慣用棉花棒掏耳朵，造成皮質腺受傷、破損，引發搔癢，此時，又以棉花棒來回搔刮，一推一轉，更讓皮質腺受損、破皮，從癢變成了痛。在治療上，必須使用耳滴劑、口服藥物。

此外，長期配戴藍耳耳機，也導致耳朵受傷，因為耳機緊扣到外耳腔，容易傷到軟組織，侯思任建議，盡量減少使用耳塞式耳機，改以配戴耳罩式或是骨導式耳機為佳。

至於中耳腔，則以鼻竇炎所引發的中耳炎為主，侯思任指出，耳咽管開口就在鼻咽部，感冒時，如果因鼻竇炎或鼻涕倒流，致病菌可能透過耳咽管，進入中耳腔，引發劇痛的中耳炎，須投以抗生素治療。

掌握3招避免傷害耳朵

為了避免耳痛的機會發生，平時應遵循以下生活習慣，維持耳朵健康：

1.減少使用耳塞式耳機。

2.想打噴嚏時，就直接打出來，不要強忍著，瞥住鼻腔、口腔，這容易傷及耳朵組織。

3.千萬不要用棉花棒掏耳朵。

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