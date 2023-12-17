20歲女手搖飲當水喝…300顆腎結石送醫 可能原因曝

圖片來源／健康醫療網

20歲的小玉，平常不愛喝白開水，經常把手搖飲當作水分來補充，日前因發燒及右腰疼痛至急診就醫，詳細檢

查竟發現右側腎盂裡，布滿了0.5cm到2cm大小不等的結石。

結石原因多 水分不足、代謝異常皆可能

台灣奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科醫師林才揚說明，結石不是單一造成原因，當中包含了以下：

1.水分攝取不足：適當的水分攝取對於稀釋尿液中的礦物質是至關重要的。如果身體缺乏足夠的水分，尿液中的礦物質就容易濃縮，增加結石形成的風險。

>2.飲食因素：高含鈣、草酸、蛋白等物質的飲食可能增加結石的風險。特別是攝取過量的鈣，有時會在尿液中形成礦物質結晶，進而形成結石。

3.遺傳因素：遺傳也可能影響一個人對腎臟結石的易感性。如果家族中有腎臟結石的病史，個體可能更容易發展這種情況。

4.新陳代謝異常：一些人可能因為新陳代謝異常而容易形成結石。例如，尿酸、草酸等代謝物在尿液中過多時，可能導致結晶的形成。

5.慢性疾病：患有慢性疾病，特別是慢性腎臟病，可能增加腎臟結石的風險。

6.尿液pH值不正常：尿液的pH值對於結石形成有影響。如果尿液過酸或過鹼，可能促使特定類型的結石形成。

7.腎臟解剖結構：腎臟的解剖結構異常，例如輸尿管過窄，也可能增加結石形成的風險。

無創、微創各有優缺點 「二合一」手術提高結石廓清率

林才揚進一步說明，目前腎臟手術的選項大略可分為「無創」和「微創」以及「二合一」這三種。無創當中涵蓋了體外震波碎石術和軟式輸尿管鏡腎內雷射碎石術。體外震波碎石術的優點是不需要全身麻醉和住院就可進行，不過針對一些比較大的結石、比較硬的結石、腎臟結構稍有異常、下腎盞結石、輸尿管狹窄者較不適合。軟式輸尿管鏡腎內雷射碎石術針對前者較不適合的狀況都可以克服，不過比較大或鹿角結石者的結石廓清率還是沒有很理想。

微創的方式是經皮腎臟造廔取石術，優點是結石廓清率會比無創手術好一些，可是其對腎臟會造成微小的創傷和出血量會比較高。而且針對比較多的腎盞結石或鹿角結石，有可能需要更多造廔口甚至需要分成幾次手術進行。

因此，後續就有二合一的手術方式，那就是結合了軟式輸尿管鏡腎內雷射碎石術加上經皮腎臟造廔取石術，一呼一應，克服各自的優缺點，讓一次手術就達到更好的結石廓清率。

腎結石不痛就不管它？ 醫：小心腎功能喪失！

林才揚表示，發現腎臟結石後，並不是不痛就可以不用治療，即使不做任何處置，也一定要定期追蹤，若引起相關併發症 時其實更嚴重，可能導致腎功能喪失、癌變甚至感染性休克等。

臨床上，腎臟結石一般建議超過1.5cm就要接受治療，但治療選擇的最終方案需綜合考量病人的身體狀況、結石大小、位置、腎臟結構等因素，並透過醫病共享決策來達到手術選項的共識。



資料來源：健康醫療網

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