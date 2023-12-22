20歲體瘦卻膽固醇過高 竟是太愛吃蛋

醫師臨床發現，許多年輕人「腰不粗、體重不重卻膽固醇過高」，詳細問診後他們都「愛吃蛋」。（本報資料照片）

醫師表示，慢性病都是年輕時未多加注意，最後導致四、五十歲時「百病叢生」，20幾歲的年輕人就要做體重控制，臨床上發現，許多年輕人體重不重，但「膽固醇過高」，詢問下竟是愛吃「蛋」惹的禍。

以台灣為例，衛福部國健署統計40歲以上過重或肥胖者共有105萬人，其中5成以上的民眾有代謝症候群。代謝症候群的5項危險因子包括腰圍過粗（男性≧90公分、女性≧80cm）、血壓偏高、飯前血糖偏高、三酸甘油脂偏高及高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）偏低，其中有3項或3項以上超標，即認定為代謝症候群。

開業醫師黃啟嘉表示，諸多慢性疾病都是年輕時疏於照顧，最後導致不可逆的慢性病，等到四、五十歲時百病叢生，若又未多加控制，產生中風 、心肌梗塞，更多的人是糖尿病未控制走入洗腎的道路。

「20歲以後就要開始做好體重控制。」黃啟嘉指出，為了避免40歲出現慢性病，在還沒成為疾病前就應該開始介入，臨床上發現許多年輕人「腰不粗、體重不重，卻膽固醇過高」，詳細問診後卻出現共同性，就是「愛吃蛋」。

黃啟嘉說，每天1、2顆蛋並不會導致高膽固醇，可是膽固醇過高的年輕人平均一天都要吃3、4顆蛋，明顯過量，同時運動量不足；蛋白質的來源很多，不一定要從蛋類中攝取，也可來自雞肉、豆類。

代謝症候群若未有意識的管控，未來中風的風險將大大提高。黃啟嘉表示，尤其是肚子大的代謝症候群民眾，突發性心肌梗塞的風險較高，有時忘了吃藥就中風，照顧好三高 ，才能遠離日後的疾病風險。

運動是最能夠改善血脂、血糖、血壓的方式，黃啟嘉建議，肚子過大的民眾針對腹部加強訓練，糖化血色素、高密度膽固醇2項代謝症候群的重要指標，都能透過規律運動讓數值正常。

「勞動並非運動。」黃啟嘉提醒，許多患者都說自己在工地搬磚，運動量充足，但運動應達到「心跳加快、出汗」等狀態，並非有動就是運動，建議以「有氧運動」為主，像是騎腳踏車、踩飛輪都是相當好的活動，每周3次、每次30分鐘，但最好替自己設定每次40至45分鐘目標，才能達到最好運動效益。