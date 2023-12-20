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9旬婦胸痛就醫 意外發現闌尾炎

李宗祐
97歲老婦的腹膜炎手術非常成功，術後經過精心護理和康復計畫，已順利出院。（圖：部立嘉義醫院提供）
97歲老婦的腹膜炎手術非常成功，術後經過精心護理和康復計畫，已順利出院。（圖：部立嘉義醫院提供）

台灣有一名97歲老婦，因胸痛至醫院就診，經跨科會診意外發現病人罹患闌尾炎，且闌尾已經破裂合併腹膜炎及骨盆腔膿瘍，透過腹腔鏡微創手術治療後，老婦成功康復出院。醫師表示，老年人慢性共病較多，需要細心聆聽、檢查以確保不錯過可能的疾病徵兆。

老婦就醫時闌尾已經破裂並產生腹膜炎，嘉義市嘉義醫院外科醫師張書豪迅速安排腹腔鏡手術，腹腔鏡是一種微創手術方式，通過小切口進行操作，將闌尾切除縫合並引流腹內膿瘍，相較於傳統開腹手術，住院時間較短，併發症機率較低，對高齡者而言更為友善。

張書豪說，每人一生中平均有8%的機會罹患闌尾炎，闌尾炎大多發生在10歲至50歲之間，但隨著平均壽命延長，即使是高齡長者，也可能面臨這種急性疾病的威脅。老年人闌尾炎破裂機率較高，且有時以非典型症狀表現，如輕微發燒、厭食嘔吐、心窩或腰部的轉移痛、泌尿道症狀等，加上老年人慢性共病較多，增加了診斷和治療的難度，需要細心聆聽病人的主訴進行更全面的檢查以確保不錯過可能的疾病徵兆。

老婦的手術非常成功，術後經過護理和康復計畫，順利出院。張書豪提醒高齡者需要留意身體不尋常的症狀，及早發現問題有助提高治療成功的機會。

併發症

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