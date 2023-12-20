喘咳誤當感冒 她「肺葉開了個洞」 竟是隱球菌侵肺

醫師張為碩提醒民眾，若有疾病導致免疫力下滑，同時出現久咳問題，就得當心可能是隱球菌症作祟。（圖：亞大醫院提供）

65歲婦人因卵巢癌接受化療，治療一個多月後出現喘咳，初期以為感冒，沒想到嚴重到呼吸都困難，還得透過呼吸器才能順利呼吸，經緊急住院檢查發現肺部X光「右肺葉竟開了一個洞」，加上患者免疫力 不佳，抽血檢驗後證實遭「隱球菌」侵犯，用藥半年後總算恢復正常。

台灣亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩說，隱球菌為常見的細菌，對多數健康成人不會造成影響，但若免疫功能低下的病患，一旦經由呼吸道吸入感染後，可能就會侵犯肺部，出現發燒、乾咳、胸痛、發燒、盜汗等類似感冒症狀，嚴重者更會引發隱球菌腦膜炎或隱球菌肺炎。

張為碩表示，婦人肺部X光影像，右上肺葉單側「有如被開了一個洞」，加上患者因化療後免疫力大幅下降，經抽血檢驗「隱球菌」抗原試驗，抽血報告證實為陽性反應，確認為「隱球菌肺炎」，後續投以抗生素治療，並配合化療進度，大約半年後患者順利完成抗生素治療。

醫師說明，女患者X光檢查影像顯示右上肺葉發炎，宛如「開了一個洞」（圓圈處）。（圖：亞大醫院提供）

張為碩說明，隱球菌症的高風險族群主要以免疫力低下者居多，例如年長者、愛滋病患、惡性腫瘤 、器官移植、長期類固醇治療及及糖尿病等患者，雖然文獻上也提及與吸入鳥類排泄物灰塵有關，但臨床幾乎鮮少出現這類個案，因此養鴿者或接觸過鴿糞的民眾只需要做好個人防護，並配戴口罩 ，就無須太過擔心。

張為碩提醒，由於隱球菌症的初期表現與感冒十分類似，因此患者常得往返就醫多次，才能找出真正病因，建議平時應均衡飲食、保持運動習慣，以提升免疫力，同時外出時務必多戴口罩，降低傳染風險，若長期發燒不退、頭痛、喘咳等症狀，都應盡速就醫，以便盡早找出問題對症下藥。