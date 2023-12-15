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中醫大附醫攜手Google Cloud 用生成式AI增加醫療品質

記者李青縈／台北即時報導
中醫大附醫15日宣布與 Google Cloud 合作，透過生成式AI技術Google MedLM大型語言模型，打造「AI 輔助醫師。（記者李青縈／攝影）
中醫大附醫15日宣布與 Google Cloud 合作，透過生成式AI技術Google MedLM大型語言模型，打造「AI 輔助醫師。（記者李青縈／攝影）

中國醫藥大學附設醫院15日宣布與 Google Cloud 合作，透過生成式 AI 技術Google MedLM大型語言模型，打造「AI 輔助醫師」，中醫大附醫也是亞洲第一個與Med-PaLM 2 合作的醫學中心。中醫大附醫院長周德陽表示，可以作為醫師助理以及病人聊天機器人，提升醫療水準跟品質。

Google Cloud醫療照護全球總監Aashima Gupta說，進入AI時代，他們相信在醫療領域上AI有很大的發展領空間，在生成式 AI發展上已經努力數十年，以過往在印度醫院的案例為例，當地眼科醫師短缺2.7萬人，利用AI判讀糖尿病視網膜病變， 來協助醫療困境。

MedLM為Google基於Med-PaLM 2基礎上打造的大型語言模型。Google Research傑出科學家暨資深總監Greg Corrado表示，Med-PaLM 2成為第一個通過美國醫師考試的AI模型，並且成績持續進步，達到86，遠比美國醫師考試成績60高。惟他強調，Google的態度是，勇敢、大膽，但也要負責任，目前此學習系統，成績雖很高，但不代表可以執業。希望跟世界頂尖的醫療院所合作，邁向醫療AI發展的旅程。

此次合作將從癌症精準化治療著手，啟動「客製化癌症治療指引」與 「化療問答集」應用。中醫大附醫研究副院長李光申表示，Med-PaLM 2在美國USMLE執業醫師考試的成績相當於哈佛前十名，未來MedLM在中醫大附醫會提供給醫護人員，作為醫療上的參考；另外也會打造對話機器人，提供病人問答。

針對癌症治療，國家綜合癌症網絡（NCCN）有跨國際資料指引，但有些治療藥物台灣沒有進口，或是不在健保給付範圍。中醫大附醫人工智慧中心主任許凱程說，醫院有定有自己的規範，利用RAG方式導入MedLM系統應用，例如三陰性型乳癌等困難治療，對於市面常用的賀爾蒙藥物反應差等，會透過系統建議、落地，讓治療符合台灣健保規範。

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