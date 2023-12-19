18歲糖友血糖未控制好 就醫時已失明

糖尿病患者的血糖、血壓、血脂控制，是基本的保健之道。（本報資料照片）

糖尿病造成的視網膜病變，是非外傷造成眼睛失明的第一名。一名罹患第一型糖尿病的18歲青少年，因為未控制好血糖，就醫時已經雙眼失明。

濕性黃斑部病變 視力殺手

黃斑部病變分為乾性及濕性兩種，八成患者屬於乾性，隨年齡增長會慢慢失去中央視野，濕性雖少見但更嚴重，視網膜下出現新的異常血管時，血管可能會洩漏血液或其他液體，從而引起黃斑瘢痕形成，比乾性更快失去視力。

「阿姆斯勒方格表」檢測，如果看的畫面有黑點擴散，就可能是眼底出現毛病。（本報資料照片）

台灣台北三軍總醫院眼科部一般眼科主任呂大文表示，高度近視、高血壓 或眼球外張，都是黃斑部病變好發族群，典型症狀包含視野變暗、霧化等，可用「阿姆斯勒方格表」自主檢測 。然而，糖尿病患者卻常併發濕性黃斑部病變，因為糖尿病人血管脆弱，易造成眼底血管出血，進而導致黃斑部水腫。

呂大文說，黃斑部病變失明的糖尿病患者，占所有患者10%到15%，糖尿病患者應定期到眼科檢查。

感光區視野變暗 狀態嚴重

台大醫院內科部副主任王治元說，糖尿病患者發展到黃斑部病變，和病程呈現正相關，愈久問題愈多，典型症狀是視野變暗，因為黃斑部是眼睛感光部位，一旦變暗就無法看到正常影像，「通常病人會告知視野變暗，都已經是很嚴重的時候」。

王治元解釋，白內障的患者，是因為在陽光下視野變小，在陽光下看不清楚，室內可以看清楚，黃斑部病變則相反，在戶外有陽光可以看清楚，到了沒陽光的室內就無法看清楚。有些年輕糖尿病視網膜病變患者，適逢需要工作的階段，如症狀很嚴重，就會對生活造成明顯影響，不過很難用單一狀況衡量所有病人。

王治元強調，糖尿病患者的血糖、血壓、血脂控制是基本。先前有一名18歲罹患第一型糖尿病個案，未控制好血糖，就醫時已經失明。

糖友病史愈久 愈易發病

王治元提醒，第一型糖尿病患者，在確診後第五年開始要嚴格追蹤，有些人因為家族遺傳，視網膜比較脆弱，所以會提醒患者定期追蹤；第二型糖尿病患者，則在確診後直接做糖尿病的併發症 篩檢。病史愈久愈容易發病，即便血糖控制好也不能完全避免，每年一定要規律到眼科就醫，觀察眼睛的變化並治療。

視網膜中的黃斑部受損時失去中央視覺，無論看近或遠，都看不到精細的細節，但周邊視力卻仍然正常，並可分為乾性及濕性兩種，有高達八成患者都屬於乾性，濕性雖罕見但更嚴重，會比乾性更快失去視力。