黴漿菌感染如「行走的肺炎」 久咳發燒卻行動自如

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黴漿菌 肺炎是種呼吸道傳染疾病，患者症狀不一，可能會有感冒、咳嗽、發燒、喉嚨痛等症狀，且咳痰時顏色呈黃色，與大多數病毒不同。台灣台北市立聯合醫院和平婦幼院區新生兒科主任吳宗儒示警，黴漿菌肺炎主要透過飛沫傳播，但跟一般肺炎不同的是，許多病人即使發燒仍保有活動力，因此常延誤治療。

黴漿菌感染不分年齡 患者咳痰時要注意顏色

近期好發的黴漿菌肺炎感染，是由肺炎黴漿菌病原體引起，主要透過飛沫傳播，因此民眾近距離談話、咳嗽、打噴嚏容易被感染。吳宗儒說明，黴漿菌主要在幼兒族群中傳播，高峰年齡大約在3到5歲，不過青少年患者也不算少見，是一種全年齡層都可能感染的疾病。

黴漿菌主要感染部位在肺部，亦涉及上呼吸道，症狀包括感冒、咳嗽、發燒、喉嚨痛等，有些感染者還會出現厲害的乾咳，由於黴漿菌與大多數病毒不同，如有咳出痰要特別注意顏色，通常會呈現黃色。另外，嚴重病例可能引發支氣管炎、肺炎，伴有長時間咳嗽、發燒、呼吸急促，更嚴重者恐導致呼吸衰竭，需住進加護病房插管治療。

吳宗儒提到，黴漿菌感染臨床特徵與一般細菌性肺炎不同，被稱為非典型肺炎，即使X光看起來嚴重，有些患者仍可行動自如，也被形容為「行走的肺炎」，這使得預防傳染變得困難，因此基本的防護措施如戴口罩 、勤洗手和使用酒精消毒非常重要。

黴漿菌服用抗生素治療 從1現象觀察是否有抗藥性

黴漿菌感染初期與一般感冒難以區分，吳宗儒指出，病人若咳嗽長時間未改善，超過一般病毒病程，就需考慮是否為黴漿菌感染，相關檢驗方法如喉嚨快篩、PCR或抽血可協助診斷，聯合醫院婦幼院區提供黴漿菌的PCR與抗藥性測驗，可幫助診斷治療。

臨床上，黴漿菌治療藥物包括第1線藥物巨環類抗生素（如紅黴素）和第2線藥物四環黴素或氟喹諾酮（Fluoroquinolone），2款藥物皆為抗生素。吳宗儒強調，部分藥物可能會出現牙齒染色、軟骨發育、肌肉骨骼等副作用，因此幼兒及孩童在用藥上需要更謹慎考慮，另外若治療３天後效果不佳，可進一步檢測是否存在對第一線抗生素的抗藥性。

黴漿菌能自行康復？ 醫師給出解答

「黴漿菌會自己好嗎？」是許多民眾關心的問題，對此吳宗儒指出，治療效果因免疫力而異，有些人休息和多喝水即可自行康復，也有一些病例需要使用到抗生素。由於黴漿菌目前無相應疫苗，在抗生素使用頻繁下，抗藥性黴漿菌比例增加，已有一定程度的抗藥性，疫情 期間雖因防護措施，感染病例數下降，但疫後黴漿菌再度流行，有些病例已產生抗藥性恐影響治療效果。

黴漿菌罹患比率在幼兒至年輕成年人中較高，老年人因免疫力下降、共病情況，重症率和死亡率相對較高。吳宗儒叮嚀，黴漿菌是很厲害的魔術師，身體很多地方都可能有症狀，有些是黴漿菌本身的感染；有些是後續免疫反應造成的病變，還是建議民眾在有流行及傳染風險時配戴口罩，降低罹患風險。

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