攝護腺癌治療一定要開刀？ 常見5大QA一次看

圖片來源 ／健康醫療網

攝護腺癌又稱為「前列腺癌」，許多男性在確診後常常會感到不知所措，擔心自己的泌尿道功能、性功能等會受到影響。現在又有許多治療方式出現，到底該如何選擇呢？近年來常聽到的「海福刀」又是什麼呢？醫師為民眾常見的5大問題一一解答。

常見QA1：攝護腺癌存活率高嗎？有機會治癒嗎？

根據台灣衛福部資料顯示，攝護腺癌是台灣人10大癌症 死因之一，是男性好發癌症的第5位、癌症死亡原因第6位。不過，高雄醫學大學附設中和紀念醫院泌尿部黃書彬表示，其實早期攝護腺癌治癒率是相當高的，根據文獻顯示，早期攝護腺癌5年存活率幾乎是100%，依目前的醫療技術10年存活率也都能達到90%以上。

然而，早期攝護腺癌並沒有明顯症狀，早期診斷需要依靠攝護腺特異抗原（PSA）、肛門指診等。因此，黃書彬呼籲，有攝護腺癌家族史的民眾，在45歲時就應定期做攝護腺特異抗原（PSA）檢查，也可考慮自費使用多參數核磁共振影像檢查，以便早期診斷出攝護腺癌。

常見QA2：攝護腺癌有哪些治療方法？該如何選擇？

隨著科技進步，現在攝腺癌有許多治療方法，民眾該如何選擇呢？黃書彬表示，首先需要知道攝護腺癌的期別，而所謂的期別就是指癌症的範圍，像攝護腺癌臨床上可以腫瘤是否有刺破包膜、有無遠處轉移等來簡單分為早期、晚期攝護腺癌。

黃書彬提到，早期攝護腺癌主要的治療方式有開刀、電療，開刀主要就是目前民眾所知的「達文西攝護腺根除手術」；電療就是所謂的「放射治療」，透過輻射線將癌細胞 殺死，而現在攝護腺癌還有新的微創療法，如：海福刀。

常見QA3：攝護腺癌一定要開刀治療嗎？

早期攝護腺癌治療主要就是開刀、放射治療2大類。然而受到攝護腺癌解剖位置影響，開刀會有一定風險，黃書彬也表示，即使是使用達文西手術仍然會有尿失禁、性功能障礙的可能。

若不想開刀雖然可以選擇放射治療，但黃書彬指出，放射治療也會有血尿、直腸發炎的副作用，所以現在的趨勢是「微創治療」，也就是所謂的「海福刀」，它是利用超音波聚焦產生熱能來殺死攝護腺癌細胞。

黃書彬表示，根據目前治療指引，海福刀主要是用於早期、局限性、中低風險的攝護腺癌，而海福刀的治療優勢就是能以微創的方式達到一樣的治療效果並可大幅降低性功能障礙、尿失禁風險。

常見QA4：不想尿失禁、性功能障礙治療該怎麼選？

在攝護腺癌治療上，黃書彬強調，癌症控制是最重要的，但是仍要最大化地降低治療的副作用，像是尿失禁、性功能障礙等風險，所以對年輕，早期中低風險的攝護腺癌個案，微創治療海福刀會是一個良好選擇。

黃書彬說明，根據文獻報告，海福刀治療後10年可以達到90%以上的癌症控制率，這與達文西手術的效果相當，但是海福刀的尿失禁風險可以降到2%以下，顯著優於達文西的手術，對於性功能的保留，海福刀也是顯著優於達文西手術的。

常見QA5：攝護腺癌生活上有哪些需注意的地方？

對抗攝護腺癌，治療相當重要，不過黃書彬也指出，患者應維持良好的生活作息、不要熬夜，要有健康的飲食狀態，多吃蔬菜水果，但紅肉尤其是煎的牛肉要少吃，因為煎牛肉可能會增加攝護腺癌的風險。

另外，高風險的攝護腺癌還是有復發的可能，因此黃書彬教授提醒，攝護腺癌接受過治療後，還是要定期檢測 攝護腺特異抗原（PSA），每1-2年也要做影像學檢測（如：電腦斷層、核磁共振），配合醫師建議定期追蹤，以達到良好的攝護腺癌的治療效果。

【本文授權轉載自健康醫療網攝護腺癌存活率高嗎？治療一定要開刀？ 常見5大QA一次看！】