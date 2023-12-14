手肘外側、前臂痛找不到原因 超音波揪惱人網球肘

手肘外側、前臂痛，超音波揪惱人網球肘。(取材自健康醫療網)

40歲任職廚師的陳小姐，每天需要處理大量的食物及清理廚房、清洗廚具等，久而久之，開始感覺左手手肘外側及前臂疼痛，後來症狀加劇，連擰毛巾都會痛，甚至休息時也感到不適。診所就醫後醫師說骨頭沒事，後續也跑了幾家醫療院所接受復健、針灸及止痛藥物治療，但仍效果不佳。後續就醫，由理學檢查及超音波即時診斷後，發現陳小姐左肱骨外上髁炎合併肌腱病變與部分撕裂。

超音波精準診斷 揪出潛藏的病灶

台灣新竹臺大分院生醫醫院竹東院區復健科醫師馮仕豪說明，所謂的肱骨外上髁炎是由於前臂手腕伸肌群長期反覆過度用力造成組織牽扯，使附著在肘部外側的肱骨突出處的肌腱勞損甚至撕裂，通常會發生在網球愛好者，故俗稱網球肘。

馮仕豪針對網球肘的診斷，除了病史詢問及理學檢查，首重軟組織超音波檢查。在超音波檢查下醫師可清楚確認肌腱是否有腫大、撕裂，與其骨頭附著處是否有不平整情形。有了精確的診斷，才能針對不同病況給予適當治療，自然能有效緩解疼痛。

導引注射加體外震波 復健運動治療病根

馮仕豪表示，關於肌腱腫大及撕裂，可接受超音波導引注射，將增生藥劑(如高濃度葡萄糖水、PRP高濃度血小板血漿)精準注射至受傷肌腱處；若合併骨頭附著處不平整慢性發炎情形，更可搭配體外震波，促進修復；此外，亦須配合正確復健，學習肘部肌肉伸展與肌力訓練等運動；必要時可配戴護肘於肘外髁疼痛點下兩指幅寬處，緩衝肌腱的張力拉扯以加速復原。全面治療病根，才能有效順利恢復。最後，則必須改善使用習慣或運動技巧以避免復發。

個別化治療 對症下藥才有用

馮仕豪醫師提醒，不少病人常抱怨肘痛總是久治不癒，而病因可能不盡相同，可能是肌腱炎、肘關節 炎、韌帶撕裂、滑囊發炎甚至微小骨裂等，但唯一不變的是超音波精準診斷搭配個別化治療，才能針對病根，有效處理。

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資料來源：健康醫療網

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