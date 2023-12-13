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周海媚傳罹「不死癌」病逝 醫籲留意典型症狀：像被狼咬過的紅斑

記者吳慧芬／高雄即時報導
有「最美周芷若」之稱的港星周海媚病逝，讓許多粉絲不捨。（取材自微博）
有「最美周芷若」之稱的港星周海媚病逝，讓許多粉絲不捨。（取材自微博）

港星周海媚病逝，享年57歲，外傳她生前飽受紅斑性狼瘡所苦，始終未獲證實，不過，她生前曾透露，自己有血小板低下的問題，稍一碰撞就會瘀血。醫師則指，紅斑性狼瘡的患者，身上長的紅斑，就像被狼咬過的傷口，此疾病可能影響身體皮膚、血管等各個器官，病程變化多端。

周海媚她生前接受專訪時曾說，自己不會生孩子，因上天不允許，「我十來歲的時候，就發現血小板低了，醫生跟我講，妳以後生育的話很危險，有生命危險，會大出血」，並指自己曾因血小板低下，容易瘀血。多年來周海媚罹患紅斑性狼瘡傳言不斷，始終未獲證實，如今她離世，外界也對此有「不死的癌症」之稱的紅斑性狼瘡也感到好奇。

台灣高雄長庚醫院風濕過敏免疫科主治醫師賴漢明表示，全身性紅斑性狼瘡（Systemic Lupus Erythematosus）又稱系統性紅斑狼瘡，為一種慢性的發炎性自體免疫疾病。「Lupus」語出拉丁文，原意是「狼」的意思，因SLE患者長的紅斑像被狼咬過的傷口，「Erythematosus」是形容其典型症狀，即鼻樑及兩側有對稱的紅斑，狀似蝴蝶。

賴漢明表示，紅斑性狼瘡的患者因原先應保護個體的免疫系統，反而攻擊自身細胞和組織，導致發炎和組織損害，這可能影響心臟、關節、皮膚、肺臟、血管、肝臟、腎臟及神經系統等各種器官，病程變化多端，通常無法預知何時發病，早期診斷及時治療極為重要。

賴漢明表示，任何年齡的人都可能得到紅斑性狼瘡，但通常發生於年輕女性，有9成患者是女性，因此提醒，如果民眾、尤其是年輕女性，經常出現以下10種症狀時，務必找風濕免疫專科醫師做必要鑑別診斷。

這10種症狀包括，（1）經常感到疲勞，體溫上升（2）失去食慾，體重減輕（3）常反覆感冒（4）感光反應變得強烈敏銳（5）面部出現顴骨皮疹（6）反覆口腔潰瘍（7）不明之肌肉疼痛（8）關節炎（9）胸膜發炎，心包膜發炎(胸痛、喘)（10）手、腳趾血液循環不良。

賴達明表示，以現今的醫療，紅斑性狼瘡雖然無法治癒，但它的症狀是可以治療的，用藥以使用類固醇、抗發炎藥、免疫調整劑和免疫抑制劑為主。

周海媚 關節 癌症

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