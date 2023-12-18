心跳1分鐘狂飆170下 微創電燒術解危

心悸、心律不整竟是心臟亂放電？醫師建議透過電氣灼燒手術，處理病灶斷病根。（記者莊曜聰／攝影）

心臟是人體的發動機，機械的發動機偶有短路情形，心臟也不例外，44歲的楊小姐長年被心悸問題困擾，發病沒有前兆，心搏速度會從70多下狂跳到170下左右，整個人幾乎暈厥，但卻找不到病因。她到麻豆新樓醫院急診，心電圖檢查後發現是少見的「陣發性上心室頻脈」，心臟內科醫師陳昭佑診治後，以電氣燒灼手術治療，術後回復狀況良好，心臟總算不再亂跳。

台灣麻豆新樓醫院心臟內科醫師陳昭佑指出，造成心悸的因素有許多種，楊小姐就是其中一種，若把心臟比喻為馬達，就相當於馬達內多了一條電線，有些長在房室結的旁邊，有些人則長在心房跟心室交界處，另外就是多了一個不正常的放電點，一旦「短路」就會發生心悸、心律不整等情形。

陳昭佑說，就醫檢查出這類情形後，透過將電線導極放入心臟做檢查，找出這條「不正常的電線」或者「放電點」，再用電能轉化成熱能的方式將病灶燒灼去除，就能有效解決不適問題，且微創手術已經非常成熟與安全，手術成功率高達九成五以上。

陳昭佑表示，電氣燒灼微創手術過程不須麻醉，1、2個小時就能完成，觀察一天後就能出院，術後恢復非常快。他建議民眾若長期被心悸、心律不整問題困擾，應盡速就醫，諮詢具有電生理專科的心臟科醫師意見，有許多心律不整都是可以根治的。