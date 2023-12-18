六旬婦自擠疔瘡敷草藥 小病變大病、潰爛到筋膜

蔡姓婦人背上的疔瘡，傷口比手機還大。（圖：彰化醫院提供）

台灣彰化縣61歲蔡姓婦人背上長皮質囊腫，她自行擠膿並敷草藥，沒想到引發蜂窩性組織炎還潰爛到筋膜，痛到受不了，求醫經清創、負壓抽吸治療和勤換藥長達3個月，傷口才收合。

表皮囊腫、皮脂囊腫又稱粉瘤、疔瘡，好發於臉部和上背部，大腿、手臂內側、腹部，復發率高。台灣衛福部彰化醫院外科醫師李忠懷說，蔡姓婦人以前長皮脂囊腫也是擠膿和敷草藥都沒事，但現在年紀較大加上有糖尿病，免疫力 較差，不宜再自行處理。

蔡婦未就醫前，一再敷草藥，讓細菌感染更加嚴重，發生蜂窩性組織炎而潰爛，感染到筋膜，蔡婦痛得受不了才就醫。她告訴醫護，以為像過去一樣擠膿敷草藥就會好，沒想到變成這樣。

醫師切開引流 避免擴大感染

李忠懷說，皮脂囊腫的感染來源通常是細菌，造成相鄰的多個毛囊一起被感染，免疫力正常的病人通常兩周內會化膿破出、慢慢消炎、變平，較好處理方法是由醫師切開引流，把皮脂囊腫的膿擠出來，再搭配外用或口服抗生素，避免擴大感染，蔡婦原本只要簡單引流即可，卻因自行擠膿和隨意敷藥，造成筋膜及皮膚潰爛，如果再不清創，可能引發敗血症危及生命。