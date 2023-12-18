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7旬婦膝關節退化 中西整合治療後「能追公車」

賴昀岫
中醫的小針刀和浮針治療，可與西醫師相輔相成治療筋膜炎、五十肩等病症。 （記者賴昀岫／攝影）
中醫的小針刀和浮針治療，可與西醫師相輔相成治療筋膜炎、五十肩等病症。 （記者賴昀岫／攝影）

70多歲林女士膝關節退化，曾經痛到連走路都無法，更別說要爬樓梯，當初聽到要換人工關節，覺得很害怕，後來經過「PRP （高濃度血小板血漿治療）」及中醫小針刀治療，經過一段時間的療程與復健，如今健步如飛，還能追公車。不過，中醫師也提醒，嚴重的腰椎或頸椎疾病，要靠中西醫整合才能全面性治療。

台灣台北市中醫師公會理事、開業中西醫師蔡德祥說，全球逾15億人有慢性疼痛困擾，疼痛部位以肩頸與下背部最為常見。蔡德祥表示，筋膜炎、五十肩、脊椎病、膝關節炎等，可使用西醫的介入治療或其他療法，中醫的小針刀和浮針治療，也可相輔相成。

中國醫藥大學附設醫院傷科主任黃敬軒說，小針刀的作用原理為剝離沾黏組織和疏通氣血阻滯，可改善肌肉和韌帶、神經、血管之間軟組織黏連病變並鬆解肌肉，重新改善血液循環，恢復肢體生理功能，以消除炎症痠痛。

黃敬軒也提到，小針刀的適應症包括筋膜炎、網球肘、板機指等慢性軟組織損傷；骨刺、椎間盤突出、椎管狹窄和脊椎滑脫等脊椎病；五十肩，髖關節炎、膝關節炎等關節炎；自律神經疾病、頭暈、耳鳴和頭痛等脊柱相關疾病。

另一款介入治療則是浮針，中國醫藥大學附設醫院復健部主治醫師周立偉表示，一次性使用的浮針，外層是保護管套，裡面是不銹鋼針，操作方法為作用在皮下淺筋膜、不會刺入肌肉層；針體呈扇形，中醫師會透過掃散手法，牽拉淺筋膜，藉此消除肌肉內肌激痛點，以緩解、消除疼痛，患者會覺得痠、麻、脹、痛。

蔡德祥說，小針刀的單次療程約5到10分鐘，傳統上的針灸治療，則至少要花半小時；治療頻率方面，小針刀約為每周1次、每個療程6次，效果不好就再6次，跟一般的復健相近，嚴重時可配合中醫其他注射療法。

中醫師表示，筋膜炎、五十肩、脊椎病、膝關節炎等，可使用西醫介入治療或其他療法，中...
中醫師表示，筋膜炎、五十肩、脊椎病、膝關節炎等，可使用西醫介入治療或其他療法，中醫的小針刀和浮針治療，也可相輔相成，圖為民眾接受一次性使用浮針治療。(記者賴昀岫／攝影)

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