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心肌梗塞年輕化 「心痛指數評估量表」測風險

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醫師提醒，大部分心肌梗塞可透過改善作息和飲食習慣避免。圖為示意圖。（本報資料照片）
醫師提醒，大部分心肌梗塞可透過改善作息和飲食習慣避免。圖為示意圖。（本報資料照片）

心痛千萬不能等！現代人因為高壓的生活環境、繁忙的工作模式、西化的飲食習慣導致健康容易亮紅燈，許多老人疾病開始有年輕化趨勢，心肌梗塞也不例外。醫師提醒民眾，心肌梗塞是需要搶時間治療的危險疾病，發作前並非毫無症狀，可多利用「心痛指數評估量表」來自我評估，以免因症狀輕微而忽略，造成不可挽回的後果。

心肌梗塞是嚴重的心臟疾病，關於疾病成因，台灣新北市三峽恩主公醫院心臟內科主任林岳志說明，主要是心臟血管阻塞，導致心肌血流不足、缺氧壞死，若是因為血管內的脂肪斑塊形成血栓而阻塞，就是急性心肌梗塞。心肌梗塞高風險族群分為下列三種：

1.身體因素造成，像是高齡、肥胖者、三高者、男性、有家族史。

2.日常生活習慣導致，例如抽菸、情緒壓力、過勞、長期失眠等都是會影響心臟健康的因素

3.外界影響，例如身體感染發炎，或是像近日天氣溫差變化大，忽冷忽熱等因素。

林岳志指出，大部分心肌梗塞可以透過改善作息和飲食習慣避免，但仍有不可抗因素，且近年心肌梗塞年輕化趨勢明顯，建議民眾平時可透過「心痛指數評估量表」來自我評估。針對心痛指數評估量表評分項目，其中包含：胸痛（2分）、嚴重上腹痛（1分）、呼吸喘（1分）、冒冷汗（1分），若得分超過2分（含）以上，就需要至醫院心臟內科做心電圖檢查。

林岳志提到，除了量表中的症狀外，虛弱、暈眩、嘔吐、心跳不穩定、左肩膀或背部疼痛，甚至昏迷，也可能是心肌梗塞的表現，切莫因症狀輕微就忽略，若是民眾症狀持續5分鐘以上或休息20分鐘後仍沒有好轉，就可能是心肌梗塞或其他心臟疾病，應儘快就醫避免錯過黃金時間。

(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=61065)

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