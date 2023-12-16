住院撞邪？ 醫：急性譫妄作祟

譫妄症狀與失智、老年憂鬱相似，容易被搞混而錯過黃金治療期。（本報資料照片）

68歲李先生住進加護病房不久就說：「半夜看到好多白衣人」，不停問：「是不是有人要帶我走？」脾氣變得暴躁，女兒還說：「我們幫爸爸求了平安符，拜託幫我爸爸」。

1／3住院患者 半夜見白衣人

美國醫學文獻指出，超過三分之一住院病人有類似症狀，加護病房更高達70%以上。這是典型「急性譫妄」症狀。

台灣奇美醫院護理部督導柯雅婷指出，譫妄造成病患身體活動和認知能力下降、延長住院。統計病人住院發生譫妄，死亡率至少22%，風險跟急性心肌梗塞或敗血症不相上下，加護病房更有高達70%機率發生譫妄，千萬不可輕忽。

柯雅婷說，加護病房護理團隊評估李先生出現「急性譫妄」，採用譫妄照護策略-M.O.R.E A2F)，使用藥物會診復健科，才讓李先生下床、減少譫妄發生。

提升定向感 降低發生率

M.O.R.E的M指的是放音樂(Music)讓病人知道現在為白天，整點報時(Oritention)增進病人對時間認知，護理人員也會自我介紹，告知現在人在那裡、現在幾點，以提升病人定向感。睡眠(Rest)上午7點開燈、晚上9點半熄燈。提供小白板、iPad、眼鏡和助聽器等有助聽覺及視覺刺激(Eye/Ear support)，降低病人譫妄發生。