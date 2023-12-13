「過敏三兄弟」換季容易發作 3招助改善

季節更替，容易造成異位性皮膚炎；圖為蕁麻疹治療前畫面。（圖：醫師林莉華提供）

季節更替，許多民眾孩童苦不堪言的過敏又伺機而發。台灣安南醫院中醫部分享換季案例：統計「過敏三兄弟」過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎最常發生。

中醫部主治醫師醫師林莉華指出，這三種疾病可能單獨出現，或兩種、三種合併在過敏體質患者。原因除先天遺傳，還與後天環境、季節氣候、生活習慣、過敏原暴露及情緒壓力等因素相關。

安南醫院表示，每逢換季常見咳嗽、流鼻水、鼻塞、眼睛及鼻癢孩童患者，尤其早上起床和夜間鼻塞嚴重，容易夜咳影響睡眠；若下雨多日、環境潮溼，還有氣喘不定時發作。中西醫合療效果佳。

還有異位性皮膚炎、過敏性鼻炎，頸部、耳後、手肘內側、腋窩等處皮膚紅疹、脫屑、粗糙，因為癢而經常搔抓，有些甚至出現滲液、破皮、出血，以致皮膚傷痕累累。中藥及藥膏治療加上飲食調整，皮膚狀況改善，晚上也不會因搔癢而難入睡。

季節更替，容易造成異位性皮膚炎；圖為蕁麻疹治療後畫面。（圖：醫師林莉華提供）

林莉華表示，過敏性鼻炎通常伴隨眼癢、鼻癢、喉嚨癢、鼻涕倒流等狀況。好發高峰為學齡期，但學齡期後可能仍會有症狀。

她說，異位性皮膚炎則是慢性、持續性皮膚炎，會反覆發作，典型症狀為皮膚紅疹、濕疹狀、皮膚增厚苔蘚化、脫皮、滲出組織液等。通常好發於小兒，成年人也會發生，與遺傳或生活環境息息相關。

過敏體質注意生活習慣 周宗禎╱製表

小於2歲的患者好發於臉、頭皮、四肢外側，2歲至青少年則好發於頸部、四肢內側。建議日常照護可以中藥膏敷在患處，並選擇無香精、無酒精、無色素的乳液加強保濕，也可運用濕膚療法提升療效。

氣喘主要有陣發性呼吸困難、呼吸延長、咳喘、呼吸有喘鳴聲等症狀，常因吸入刺激物質、感染、接觸過敏原等情形而引發。氣溫變化過大也很容易發作，且以夜間和凌晨居多。

林莉華指出，氣喘發作期有「寒熱」區分：一是寒喘型，症狀咳嗽喘鳴、痰質稀色白、鼻塞流清涕等；二是熱喘型，症狀為咳嗽氣喘、痰黏稠、咽喉腫痛等。