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醫藥百科／羅莎手術置換雙側膝關節 一併解決長短腳

魯永明
59歲聯結車司機柯姓男子因「長短腳」膝關節退化嚴重，嘉義市聖馬爾定醫院運動醫學科主任黃立人醫師以羅莎機器人手臂輔助系統，為他置換雙側人工膝關節，還連帶將側翻彎曲的左腳拉直。（圖：聖馬爾定醫院提供）
59歲聯結車司機柯姓男子因「長短腳」膝關節退化嚴重，嘉義市聖馬爾定醫院運動醫學科主任黃立人醫師以羅莎機器人手臂輔助系統，為他置換雙側人工膝關節，還連帶將側翻彎曲的左腳拉直。（圖：聖馬爾定醫院提供）

台灣一名59歲聯結車司機柯姓男子因「長短腳」膝關節退化嚴重，嘉義市聖馬爾定醫院運動醫學科主任黃立人醫師以羅莎機器人手臂輔助系統，為他置換雙側人工膝關節，還連帶將側翻彎曲的左腳拉直。柯男說，「40多年來第一次雙腳正常行走滋味很感動，人生彷彿從黑白變彩色，對未來更是滿懷信心與希望。」

黃立人說，借助羅莎機器人手臂系統精準算出病人重心軸線，定位軟組織平衡，使柯男「長短腳」恢復良好效果。這次柯男同時置換雙腳人工膝關節，不必像傳統手術分兩階段進行，傷口小、流血少，恢復速度較快，隔天就可下床；第3天練習從病房走到護理站，用走路來復健；2周後傷口拆線後不用再回診。

羅莎手術不僅消除柯男退化性關節炎僵硬及疼痛感，令他驚喜的是，困擾42年「長短腳」奇蹟般變得一樣長，這是過去只在夢境出現情景，如今透過手術，終於美夢成真。

柯男「長短腳」起因於17歲一場車禍，當時騎機車摔倒，左腳骨折，家人帶他到國術館「喬骨」，沒想到傷勢復原變長短腳，兩腳相差超過3公分，後成為跛腳，走路兩腳常互相碰撞，穿長褲要量身訂做，必須將左邊褲腳裁短，還要在左腳墊上鞋墊，或鞋底加厚平衡雙腳。

除生活不便，因長時間依賴較長右腳當重心，較短左腳逐漸萎縮側彎，雙腳都引發嚴重退化性關節炎。柯男聯結車司機上下車常感到疼痛吃力，外出只能走一小段路就要休息，無法和同伴走完全程，他曾嘗試吃止痛藥、打玻尿酸針劑緩解疼痛，都沒有效果，直到動了羅莎手術才大幅改善。

柯男開心說，之前因行動不便無法出國旅遊，如今終於可以大步走出去，他要帶妻子到處走走，加強鍛鍊身體和腿部肌力，讓手術後雙腳維持最佳狀態。

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