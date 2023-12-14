我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒簽到大谷翔平怪舊金山「高犯罪率」？巨人CEO回應了

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

醫藥百科／膝無法彎曲 及早手術免換膝關節

黃寅
長安醫院骨科醫師洪舜奕說，若膝蓋受傷後若有長期疼痛、彎曲角度受限、跛行等情形，應提高警覺，及早就醫。（圖：長安醫院提供）
長安醫院骨科醫師洪舜奕說，若膝蓋受傷後若有長期疼痛、彎曲角度受限、跛行等情形，應提高警覺，及早就醫。（圖：長安醫院提供）

一名42歲婦人騎機車自摔，跌倒時因單腳瞬間支撐身體與機車重量，造成左膝關節疼痛腫脹、無法彎曲。經X光與電腦斷層掃瞄檢查，發現左膝關節的外側脛骨平台骨折合併關節壓迫近2公分。所幸醫師立即為她手術治療，降低未來關節毀損的可能性，並經過三個月的休養、復健後，如今已行動自如，恢復了正常生活。

台灣長安醫院骨科醫師洪舜奕說，膝關節的脛骨平台是上方的大腿骨和下方小腿骨的交界面，當膝關節彎曲或是走路時，脛骨平台會接收大腿骨傳遞的重量，若關節面高度有落差，將難以行走，最後導致創傷性關節炎，甚至可能需提早置換人工膝關節，因此受傷之後一定要盡速治療。

他說，治療是將骨折處以及關節凹陷處復位。處理完關節壓迫後，再用膝關節內視鏡確認，所幸並無十字韌帶或半月板損傷，最後才用鋼板將骨折處固定，且鋼釘排列在關節下方像竹筏一樣，可避免關節再次塌陷。

洪舜奕說，經過三個月的休養，使用柺杖、助行器緩慢練習行走復健，患者現已脫離拐杖，行動自如，也恢復了原本的生活與工作。

他說，若膝蓋受傷後若有長期疼痛、彎曲角度受限、跛行等情形，應提高警覺，及早尋求專業骨科醫師的醫療協助，避免膝關節惡化，影響生活品質。

關節 骨科

上一則

保溫瓶裝咖啡 不要從早喝到晚 最好上午就喝完 免孳生細菌

延伸閱讀

飲料代替白開水…20歲妙齡女腎臟3百多結石 嚴重腎水腫

飲料代替白開水…20歲妙齡女腎臟3百多結石 嚴重腎水腫
治療癌症副作用苦不堪言 中醫「2時機」輔助治療舒緩不適

治療癌症副作用苦不堪言 中醫「2時機」輔助治療舒緩不適
骨鬆合併糖尿病 骨折風險增3倍

骨鬆合併糖尿病 骨折風險增3倍
骨鬆 手術僅能緩解疼痛 藥物治療 留意2大副作用

骨鬆 手術僅能緩解疼痛 藥物治療 留意2大副作用

熱門新聞

有「最美周芷若」之稱的港星周海媚病逝，讓許多粉絲不捨。（取材自微博）

周海媚傳罹「不死癌」病逝 醫籲留意典型症狀：像被狼咬過的紅斑

2023-12-13 07:14
天氣變冷日照變短，您是否也經常感覺心情低落，似乎有「冬季抑鬱」？（Pexels）

快看世界／冬季抑鬱怎麼辦？這些簡單方法恢復好心情

2023-12-07 12:45
(取材自健康醫療網)

長者走路不穩原因多 就醫檢查務必攜帶「1物」

2023-12-08 00:45
陽明交通大學醫學院副院長吳俊穎表示，陽明交大與中研院等機構的最新研究結果顯示，脂肪肝患者使用低劑量阿斯匹靈，能下降罹患肝癌的比率高達5成。（記者林琮恩／攝影）

脂肪肝將成肝癌主因 低劑量「阿斯匹靈」能降5成罹癌率

2023-12-09 17:16
(取材自健康醫療網)

安眠藥擔心吃一輩子？你可以有更安心的選擇

2023-12-10 00:15
許多民眾都有染髮的經驗。（記者賴昀岫／攝影）

染髮會成禿頭、髮變白？ 皮膚科醫曝禿頭白髮真實原因

2023-12-13 03:54

超人氣

更多 >
周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光
醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥

醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見
周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世

周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世