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胃食道逆流 埋0.2cm導管揪病因

健康醫療網
醫師指出，胃食道逆流患者應避免過度喝茶、咖啡，並少吃甜食。此為示意圖。（本報資料照片）
醫師指出，胃食道逆流患者應避免過度喝茶、咖啡，並少吃甜食。此為示意圖。（本報資料照片）

40歲的金融業謝先生工作壓力大，經常半夜回家才進食，長期下來造成每晚「火燒心」，不僅併發乾咳無法入睡，導致隔日精神不濟、精神緊繃、易怒，甚至一度想輕生！中國醫藥大學附設醫院消化科醫師蕭望德為患者進行「動態酸鹼值監測」，調整服用制酸劑時間，以及改變晚餐內容、戒除消夜，謝先生的火燒心症狀終於改善。

胃食道逆流3大類症狀

胃食道逆流是現代人常見疾病，成因與現代人飲食習慣與生活緊張壓力有關。輕則影響注意力及工作效率，更甚者造成失眠、生活作息紊亂甚至無法工作，嚴重者甚至有輕生的念頭。

胃食道逆流有3大類症狀：

一、典型症狀：溢酸、火燒心、胸悶、胸痛。

二、其他症狀：打嗝、噁心、嘔吐、上腹部悶痛、吞嚥疼痛或吞嚥困難等。

三、食道外症狀：喉嚨痛、喉嚨異物感、耳朵痛、咳嗽、呼吸喘促等，都可能與胃食道逆流相關。

蕭望德表示，胃食道逆流的好發年齡，主要分布於50歲至59歲，以及剛步入社會的新鮮人這兩大類族群，女性罹患疾病的比率約男性高兩倍。此疾病較少發生嚴重併發症，主要的影響是生活品質及工作效率。但是仍要注意有無「食道化生」及「分化不良」的細胞變化，有可能增加罹患食道癌的風險。

何謂「動態酸鹼值監測」？

一般檢查胃部不適，通常以「上消化道內視鏡」（簡稱胃鏡）作為評估工具，就像是拿放大鏡看黏膜，評估黏膜細微的變化，食道黏膜有無受損、有無不良變化、發炎、感染或是長腫瘤，都可以經由胃鏡得到良好的診斷。

然而，臨床上約有六成病人在胃鏡底下無明顯黏膜的受損，使用藥物治療症狀仍無明顯改善，這時建議進一步使用其他的精密工具檢查「動態酸鹼值監測」及「高解析食道蠕動壓力檢測」，幫助提供病人更精準的評估，監測食道內的變化。藉著動態酸鹼值檢測，可以找到六成五胃食道逆流患者。

蕭望德解說，「動態酸鹼值監測」（ambulatory pH monitor）是將一條0.2公分細小導管，經謝先生的鼻腔放入食道與胃附近，導管外接動態記錄器，持續24小時監測食道內的酸鹼值變化及食道蠕動的情形。由於管子很細，不會影響進食及日常生活，在24小時連續的監測的基礎上，更能了解病人一整天食道的酸鹼值變化及食道蠕動的情形。

謝先生經檢查發現，症狀在夜間尤其是躺下時胃酸逆流非常嚴重，調整為空腹兩小時候後服用制酸劑，以及改變晚餐的飲食內容，並戒除吃消夜習慣，夜間火燒心症狀明顯改善，終於恢復原本的精神及活力。

適合作動態酸鹼值監測的對象，除了胃鏡找不到的患者，也適合想做抗酸手術的病人。蕭望德表示，很多病人在門診主動表示想直接做「食道抗酸手術」，以為如此能解決火燒心困擾，但其實比較建議先做動態監測，避免讓病人動手術又無法完全改善病況。不過，少數鼻腔或食道結構異常，或是鼻腔、顱底接受過手術的病人，可能不適合放置檢查的管子，如果有類似的情形，可與醫師討論後再評估是否適合接受檢查。

醫師最後呼籲，造成胃食道逆流的因素大多與肥胖族群、抽菸，以及生活壓力有關，在飲食方面，避免過度喝茶、咖啡，以及少吃甜食等，並且不要熬夜，進食後兩小時內不要馬上躺下、睡前盡量不要吃消夜，有助於避免胃食道逆流。

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檢測 失眠 併發症

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