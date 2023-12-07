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以為尿出「小蟲子」 6旬男血尿初診即確診攝護腺癌末期

記者鄒尚謙／台北即時報導
60歲的鄭先生（中）今年已經和攝護腺癌共處4年。（記者鄒尚謙／攝影）
60歲的鄭先生（中）今年已經和攝護腺癌共處4年。（記者鄒尚謙／攝影）

60歲的鄭先生某日尿尿出現「紅色小蟲子」，以為是寄生蟲但其實是血尿，直到半夜頻尿才到泌尿科報到，沒想到直接確診攝護腺癌末期。

根據台灣衛福部最新公布的癌症登記報告顯示，110年攝護腺癌成為男性十大好發癌症中第五名。醫師表示，攝護腺癌早期症狀難發現，病患踏入診間就醫時，已有三成患者為末期患者，存活率偏低。

台灣泌尿科醫學會今日舉行「守護前腺 掌握自由關鍵」衛教記者會。台灣泌尿科醫學會理事長馮思中表示，攝護腺癌多數患者常在「排尿異常、雙腿無力、背痛」後才踏入診間，但此時可能已為晚期骨轉移，臨床觀察病患進入診間約有三成患者被診斷為轉移性攝護腺癌，若家中有親人曾罹患癌症、有家族病史，罹癌風險更高應小心預防。

60歲的鄭先生今年已經和攝護腺癌共處4年，當初因為血尿、半夜頻尿而至泌尿科就診，起初還以為不是大事，卻被醫師診斷時已是攝護腺癌第四期，且癌細胞已轉移到淋巴系統及骨頭，可能僅剩不到2年的存活期，但他早已突破一開始被宣告的存活期。

「我沒有感覺我在抗癌，我就是每天過正常的生活。」鄭先生今日出席記者會，他相當樂觀，得知確診時的第一反應是「要趕快留下照片」，他說，生病這件事情不可逆，既然遇到了就是要面對；也相當感謝高雄榮總泌尿科醫師郭威廷替他進行基因檢測，找出BRCA致病性的基因缺陷，並調整使用PARP抑制劑進行治療。

鄭先生具有癌症家族病史，父親因肺癌過世，二哥及爺爺皆為胃癌。郭威廷表示，鄭先生確診時已是第四期，治療上只能採取「圍城策略」，讓病情不要再惡化，並維持患者的基本生活，11月起健保擴大給付的PRAP抑制劑治療，一年約有210人符合使用資格，鄭先生是治療成效相當好的個案。

台灣泌尿科醫學會泌尿腫瘤委員會主委黃昭淵表示，具有BRCA基因突變的人罹患攝護腺癌後，死亡率則為一般人的2.5倍，主要因為病程進展較快、對傳統治療的反應比較差，因此預後也比較不好；在轉移性攝護腺癌患者中，約12%具有BRCA基因突變，若使用標靶藥物PARP抑制劑，則可讓具有受損BRCA基因的癌細胞無法被修復，導致癌細胞死亡進而可延緩或停止腫瘤生長，因此PARP抑制劑是精準對抗BRCA基因突變相關癌症的利器。

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