我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秦剛恐已身亡？失蹤原因和李尚福也有關

別置身險境…曾有遊客只顧拍照被浪捲走

腸胃道出血竟是海德氏症候群 導管換瓣膜方便快速

記者李成蔭／新北即時報導
心臟血管外科主任諶大中於複合式手術室執行導管手術。 （台北慈濟醫院提供）
心臟血管外科主任諶大中於複合式手術室執行導管手術。 （台北慈濟醫院提供）

北部一名82歲高爺爺患有「海德氏症候群」，在主動脈狹窄的情況下血管異常增生、腸胃道出血綜合症狀，這在75歲以上主動脈狹窄的病人中，發生率約7.5%。台北慈濟醫院表示，高爺爺經評估執行「經導管主動脈瓣置換術」，術後兩天已順利出院。

高爺爺年輕時因冠心病置放過冠狀動脈支架，日前他因腸胃道出血和血便反覆住院，卻遲遲找不到原因，最後連腎功能都出問題，必須洗腎；兩個月後的一次感染送醫，醫師發現高爺爺還合併有心雜音，團隊評估後懷疑是罕見「海德氏症候群」，手術替換主動脈瓣是最恰當的選擇。

心臟血管外科主任諶大中指出，置換主動脈瓣膜的傳統方式是開胸或微創手術，前者對病患的侵襲性相當高，後者也必須評估病人的身體狀況及其預後，並非所有病人都能施行。

心臟血管科醫師詹仕戎說明，「經導管主動脈瓣置換術」不同於傳統手術，由微創傷口經導管由病人鼠蹊部的股動脈穿入，沿大動脈血管達到心臟瓣膜病灶處後，定位並置入主動脈瓣膜支架將原先嚴重狹窄的瓣膜撐開。高爺爺在經評估後做該手術，術後兩天即順利出院，解決了心臟問題，腸胃道也不再出血。

諶大中提到，該手術時間短且無大傷口，對病患的風險相對較小，復原也較快，但必須評估股動脈有無適合的血管通路以及主動脈和其瓣膜是否有嚴重的鈣化，病人若鈣化嚴重就有無法撐開、撐開後阻擋到冠狀動脈以及將主動脈撐破的出血危機。

北慈指出，主動脈瓣狹窄的患者只能選擇外科治療，所以許多患有共病或高齡的長者常常被診斷後就認為自己「沒救了」；可是現在微創導管手術進步，此類病人多了一線生機，病人和家屬們可以和主治醫師討論最適切的治療方式。

心臟血管科醫師詹仕戎看診示意照。（台北慈濟醫院提供）
心臟血管科醫師詹仕戎看診示意照。（台北慈濟醫院提供）
經導管置換主動脈瓣膜，該病人選用可以自膨式主動脈瓣膜，右圖為支架膨脹完全打開後的...
經導管置換主動脈瓣膜，該病人選用可以自膨式主動脈瓣膜，右圖為支架膨脹完全打開後的狀態。圖／台北慈濟醫院提供

上一則

7旬婦曾因膝蓋問題痛到走不動 中西醫合療「已能追公車」

延伸閱讀

「聽心音」找心病 90歲爺爺發現瓣膜疾病

「聽心音」找心病 90歲爺爺發現瓣膜疾病
天氣轉冷易誘發心血管疾病 起床、出門時注意這些護心撇步

天氣轉冷易誘發心血管疾病 起床、出門時注意這些護心撇步
骨鬆 手術僅能緩解疼痛 藥物治療 留意2大副作用

骨鬆 手術僅能緩解疼痛 藥物治療 留意2大副作用
足跟骨刺痛起來要人命 四大好發族群看這裡

足跟骨刺痛起來要人命 四大好發族群看這裡

熱門新聞

預防大腸癌發生，飲食上要多吃蔬果、少油鹽，並且注意紅肉攝取量。（取材自Pexels）

遠離大腸癌 飲食習慣謹記「3多3少3去」

2023-12-04 01:00
泰勒絲在不同燈光和角度下，身形容易給人忽胖忽瘦的錯覺。圖／摘自IG

泰勒絲身材變化有原因 名醫詳解這些因素是關鍵

2023-12-01 13:57
（圖：健康醫療網提供）

七旬翁腸胃道大出血險喪命 竟是1個月前誤食這物惹禍

2023-11-30 01:30
黴漿菌可經由接觸患者唾液飛沫和鼻腔分泌物來傳播，勤洗手可降低感染的機率。示意圖。圖中兒童與文中案例無關。（聯合報系資料照片）

「是不是黴漿菌？」家長超緊張 兒科醫：沒這4症狀免驚

2023-11-29 04:42
圖片來源 ／健康醫療網

你有骨質疏鬆嗎？3症狀可先自我檢測 治療不能拖

2023-12-04 23:30
(取材自健康醫療網)

40天內只喝蒸餾純水 美國養生法「唯水禁食」安全嗎？

2023-12-03 00:15

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵
華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情