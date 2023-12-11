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頸椎間盤破裂險癱瘓 置入人工骨籠 術後一周不再痠痛可上班

吳慧芬
手術前曾先生頸椎間盤破裂，致使其右側臂膀疼痛無法高舉。（圖：阮綜合醫院提供）
手術前曾先生頸椎間盤破裂，致使其右側臂膀疼痛無法高舉。（圖：阮綜合醫院提供）

46歲趙先生是貨運行吊車司機，三個月前在一次關車門與轉頭的動作後，雙手逐漸無力，肩膀更是痛到連覺也睡不好，除吞止痛藥，並進行民俗療法，狀況沒好轉，每天仍強忍上工，直到痛到無法動彈操作器械，才就醫治療。

台灣阮綜合醫院神經外科主任張志任為趙先生安排頸椎X光、上肢神經傳導及核磁共振檢查後確診他的第5、6節椎間盤嚴重滑脫，以致椎間盤脫垂與破裂，建議他接受手術治療，將第5、6節的椎間盤切除並置入人工骨籠，趙先生在術後一周，兩側肩膀與頸部已不再痠痛，並返回工作崗位。

71歲曾先生身體健朗，每天必上果嶺打高爾夫球。某日感覺右側臂膀疼痛無法高舉，休息一周沒去球場仍無好轉於是就醫。經頸椎X光、上肢神經傳導及核磁共振檢查後確診是退化性的頸椎3、4節和4、5節的椎間盤破裂。

張志任建議曾先生接受手術治療，在進行3、4節和4、5節頸椎椎間盤切除併人工椎間盤置入後兩周，曾先生感覺肩膀與手臂輕鬆自如，並回到球場和球友們拚戰了。

張志任表示，造成椎間盤突出或脫滑、破裂，主要是長期不良姿勢習慣加上退化，或急性外力所導致。姿勢習慣通常容易導致退化性脊椎病變；而外力造成的傷害會伴隨脊髓損傷，即使開刀減輕椎間盤壓迫程度，也可能留下後遺症。

張志任指出，避免頸椎椎間盤疾患或傷害，保護頸椎當然首重正確姿勢習慣的養成與維持，例如坐姿、睡姿，長期過伸或過屈的姿勢容易造成肩頸痠痛、僵硬、頭痛；另外，勞動或運動時肢體動作，尤其背部壓力過重會使肩膀下沉，拉長肩頸部肌肉，容易導致頸部肌肉損傷和椎間盤疲勞或壓迫到神經產生病變。其次是避免外傷，尤其是平常感覺肩頸容易疲勞僵硬痠痛者，可能已經潛伏頸椎椎間盤突出或頸椎狹窄的問題了，更須小心遭到突來的外力碰撞。

張志任表示，頸椎手術一般以微創方式治療，術傷口小，感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷也較小，相對安全。而人工椎間盤使用七、八年後，雖然少數患者會因為老化長骨贅，活動功能降低的情形，但大部分患者沒什麼症狀。因此，當有頸椎疾患的症狀，除適度休息，避免狀況繼續惡化，還得盡快就醫檢查，需要手術治療的頸椎椎間盤滑脫或破裂就盡早手術治療，勿以為頸椎手術的風險大，一拖再拖不但延誤治療時機，甚至可能癱瘓。

經手術置入工椎間盤（箭頭處），曾先生肩膀與手臂不再疼痛。（圖：阮綜合醫院提供
經手術置入工椎間盤（箭頭處），曾先生肩膀與手臂不再疼痛。（圖：阮綜合醫院提供

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