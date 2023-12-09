她重訓舉槓鈴「內褲濕一片」 醫教3招緩解應力性尿失禁

醫師指出，非自主性地尿液溢出，不僅對心理及社交活動造成困擾，更可能帶來其他生理疾病。（記者賴昀岫／攝影）

對自身形象要求高的34歲陳小姐，在二寶出生2年後報名健身房，準備好好地雕塑身材曲線，沒想到槓鈴一舉，尿液不受控地濕了好大一片內褲。泌尿科醫師指出，這是典型的應力性尿失禁，占尿失禁的半數；除配合治療外，也可藉由建立適當喝水及排尿習慣、高纖飲食、體重控制及循序漸進的適量運動。

台灣書田診所泌尿科主任醫師張雲筑表示，尿失禁是女性常見的泌尿系統疾病之一，好發於中年以上女性，但像陳小姐那樣的年輕女性，也可能發生。台灣衛福部國健署統計，以台灣女性50歲以上尿失禁的盛行率約為五分之一，65歲以上更高達三分之一，其中應力性尿失禁占了約一半，但僅有不到兩成病人尋求就醫治療。

惱人溢尿 影響社交

67歲林女士有三高 及體重過重問題，仍難以推卻老友們的聚會宴飲，因為她盡興大笑時竟然會溢出尿來，隨著溢尿次數變多，異味纏身，讓她都不敢再答應聚餐。

張雲筑說，這種非自主性地尿液溢出，不僅對心理及社交活動造成困擾，更可能帶來其他生理疾病。門診觀察，不少女性患者認為罹患尿失禁是老化自然現象，乾脆減少社交活動、避免尷尬，也有患者因為症狀難以啟齒，或擔心要手術不敢及時就醫。

尿失禁分4種

張雲筑解釋，尿失禁有4種，分別為應力性尿失禁、急迫性尿失禁、滿溢性尿失禁、持續性尿失禁，50歲以上女性尿失禁患者，五成為應力性尿失禁所困擾。

張雲筑說，應力性尿失禁指的是，如咳嗽、打噴嚏、提起重物或大笑等，隨著腹壓突然明顯增加的狀態，出現小便不自主滲流的現象；急迫性是膀胱過動症患者，在急尿感後不受控地漏尿；滿溢性則是膀胱無力患者，在尿液漲滿膀胱後，才順著尿道慢慢滲出，一般容易發生在糖尿病及中風 後病人；持續性尿失禁則是整天無論姿勢、動作，尿漏個不停，常發生在尿路瘻管或尿道組織嚴重受損的病人。

張雲筑表示，如狀持續進展已達中度以上，應先至泌尿科釐清原因後，由醫師規畫藥物治療、練習正確的凱格爾運動或安排物理治療。

醫師表示，若積極治療半年後仍無顯著進步的患者，可考慮經由強化尿道的注射治療或懸吊帶手術改善應力性尿失禁造成的生活機能障礙。

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