我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

脫光加薩難民檢查？ 以色列軍方：恐怖分子重要據點

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

下肢冰冷疼痛 傷口難癒 原來是周邊動脈阻塞 嚴重恐截肢

黃寅
劉殷佐說，只要發現有周邊動脈阻塞情形，透過藥物或手術治療都能改善症。​（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
劉殷佐說，只要發現有周邊動脈阻塞情形，透過藥物或手術治療都能改善症。​（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

75歲男性抱怨每次出門「走沒幾步腳就痛」，日前在家時又因腳抽痛跌倒受傷，結果傷口潰爛難癒合，就醫檢查結果竟是「周邊動脈阻塞」，所幸醫師以氣球擴張術為他打通血管，病情好轉。醫師建議，長者如發現下肢冰冷、疼痛或膚色蒼白發紫等徵兆，務必盡速就醫以免釀成大禍。

台灣亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐說，周邊動脈阻塞泛指股動脈以下的血管病變，起因多為隨著年紀增長，人體的血管內壁逐漸堆積脂肪斑塊，導致血管變得狹窄、硬化，使得肢體末端血流供應量不足，因而出現腳麻、疼痛跛行等症狀，但長輩們常誤以為是體力退化而忽略，結果延誤治療導致血管阻塞更加嚴重，甚至因小傷口不斷潰爛而被迫截肢。

他說，患者有三高病史，平時都穩定追蹤服藥，但走路時常感覺沒力和疼痛，所以常待在家裡很少外出，最近氣溫陡降，他更抱怨小腿總是冷冰冰、皮膚乾巴巴。

劉殷佐說，門診時先透過非侵入性的「踝肱血壓比」（ABI檢測），比較腳踝與手部血壓的差異，結果ABI指數為0.83，低於正常值（0.9~1.3)，搭配血管超音波影像檢查後，證實左腿周邊動脈阻塞，於是建議採用「血管腔內氣球擴張術」治療，順利打通左腳阻塞血管後，下肢冰冷狀況大幅改善。

他說，患有周邊動脈血管疾病的患者多半沒有明顯症狀，初期下肢疼痛也經常被認為是退化性關節炎，往往會選擇吃止痛消炎藥應急，只不過隨著病程進展，患者走一段路後，腿部肌肉開始出現缺血、疼痛的現象，休息一段時間又會恢復正常，此為「間歇性跛行」的徵兆。一旦錯過黃金治療時間，有可能造成腿部缺血發黑，嚴重者可能會面臨截肢。

劉殷佐說，只要發現有周邊動脈阻塞情形，透過藥物或手術治療都能改善症狀，找回良好生活品質，尤其高風險族群如年長者、三高或有抽菸習慣者，一旦出現有下肢疼痛跛行、冰冷以及膚色蒼白或發紫等情形，都應盡快安排檢查，避免延誤病情。

三高 氣球 檢測

上一則

辣椒、綠茶、水 有助消除內臟脂肪

下一則

強迫症嚴重到想挖眼球 「重複穿顱磁刺激術」可改善

延伸閱讀

華人遊洛城遭撞死、妻截肢 DoorDash司機承認正看手機

華人遊洛城遭撞死、妻截肢 DoorDash司機承認正看手機
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
微細動脈栓塞新療法 終結五十肩、關節炎痛苦

微細動脈栓塞新療法 終結五十肩、關節炎痛苦
心肌梗塞或猝死前常無症狀 注意3危險因子

心肌梗塞或猝死前常無症狀 注意3危險因子

熱門新聞

預防大腸癌發生，飲食上要多吃蔬果、少油鹽，並且注意紅肉攝取量。（取材自Pexels）

遠離大腸癌 飲食習慣謹記「3多3少3去」

2023-12-04 01:00
泰勒絲在不同燈光和角度下，身形容易給人忽胖忽瘦的錯覺。圖／摘自IG

泰勒絲身材變化有原因 名醫詳解這些因素是關鍵

2023-12-01 13:57
圖片來源 ／健康醫療網

你有骨質疏鬆嗎？3症狀可先自我檢測 治療不能拖

2023-12-04 23:30
台北榮總新竹分院神經內科主任醫師尹居浩。（北榮新竹分院提供）

「老糊塗」可能是失智初期徵兆 醫師建議老人預防2要素

2023-12-06 03:51
(取材自健康醫療網)

40天內只喝蒸餾純水 美國養生法「唯水禁食」安全嗎？

2023-12-03 00:15
圖片來源／健康醫療網

天天小酌配下酒菜？中年男脹氣竟是罹早期胃癌

2023-12-03 22:37

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員