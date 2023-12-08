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強迫症嚴重到想挖眼球 「重複穿顱磁刺激術」可改善

李成蔭
「重複穿顱磁刺激術(rTMS)」主要是利用電磁感應原理，透過磁場在腦部誘發微電流刺激，使與情緒相關的大腦區域血流量增加及調控情緒迴路活性。（圖：台北慈濟醫院提供）
「重複穿顱磁刺激術(rTMS)」主要是利用電磁感應原理，透過磁場在腦部誘發微電流刺激，使與情緒相關的大腦區域血流量增加及調控情緒迴路活性。（圖：台北慈濟醫院提供）

一名30歲的鄭先生患有強迫症，平時會有撕扯衣物、啃咬雙手甚至是挖取眼球等揮之不去的想法及出現無法克制的重複動作，台北慈濟醫院身心醫學科醫師李嘉富執行「重複穿顱磁刺激術(rTMS)」，經20次治療周期後，鄭先生強迫症已有明顯改善。醫師提醒，強迫症患者若服藥半年以上未改善，可諮詢身心科醫師。

李嘉富指出，強迫症通常會透過問診來了解病人的思考及行為是否影響到日常生活，並藉由美國精神病學會準則（DSM-5）協助判斷；治療方式包含藥物治療及認知行為治療，但大約有三成的病人對於藥物療效反應不佳，該類「頑固性強迫症」患者的生活品質會因病情嚴重程度受到不等的影響。

考量鄭先生已經出現挖眼球的危險行為，替鄭執行「重複穿顱磁刺激術(rTMS)」。經完整療程20次治療周期後，鄭先生原本啃咬雙手的行為症狀由九成大幅下降至五成，且已不再出現無法克制的想要挖眼的高危險自傷行為，目前仍持續定期回診，並接受維持治療，啃咬雙手的強迫行為症狀再下降至三成。

李嘉富表示，「重複穿顱磁刺激術(rTMS)」主要是利用電磁感應原理，透過磁場在腦部誘發微電流刺激，使與情緒相關的大腦區域血流量增加及調控情緒迴路活性。他提醒，強迫症病患若已服用藥物達半年以上卻自覺無改善者，可諮詢身心科醫師，由醫師視其病況制定妥適療程，治療過程中若有任何不適，則務必主動告知。

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