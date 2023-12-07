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肉毒桿菌＋經顱磁刺激 改善中風失能

鄒尚謙
台灣三軍總醫院復健科主治醫師張文強分享，台灣三總醫院目前共有50例左右肉毒桿菌治療合併重複性經顱磁刺激治療，一名60歲的個案，2年前開始接受合併療法，目前手部功能逐漸恢復。（記者鄒尚謙／攝影）
台灣三軍總醫院復健科主治醫師張文強分享，台灣三總醫院目前共有50例左右肉毒桿菌治療合併重複性經顱磁刺激治療，一名60歲的個案，2年前開始接受合併療法，目前手部功能逐漸恢復。（記者鄒尚謙／攝影）

對腦中風患者來說復健相當重要，尤其對於中風後「肌肉痙攣」的患者來說，更是密切影響生活品質。醫師表示，目前已有肉毒桿菌注射合併「重複性經顱磁刺激（rTMS）」的治療方式，讓患者失能程度恢復七至八成，最好的情形甚至能夠恢復九成九，大幅提升患者生活品質。

台灣三軍總醫院復健科主治醫師張文強指出，腦部血管阻塞、破裂出血，會造成非創傷性腦神經損傷，有近四成腦中風患者會出現肢體痙攣的症狀；曾有一名60歲的患者，因出血性腦中風10年來，即使經歷多年復健，手臂仍無法舉過肩或握取物品。

張文強表示，肢體痙攣在傳統治療上，除了復健，也會投入口服抗痙攣藥物，肌肉部位注射肉毒桿菌素及外科手術等方式。但肌肉鬆弛劑等口服藥效果有耐受性問題，或嗜睡副作用導致失去復健動力，而肉毒桿菌注射效力可維持三至四個月，但部分患者害怕打針的疼痛，因此會考慮「重複性經顱磁刺激」。

張文強分享，三總醫院目前共有50例左右肉毒桿菌治療合併重複性經顱磁刺激治療，上述60歲個案，兩年前開始接受合併療法，目前手部功能逐漸恢復，手臂可高舉亦可抓握，復健結果良好。

「重複性經顱磁刺激仍需要搭配復健進行」張文強表示，肉毒桿菌治療效果在第三、四周時的肌肉放鬆效果最佳，並在此前提下導入重複性經顱磁刺激，讓大腦順利傳遞神經訊號，刺激後的半小時至一小時復健效果最佳，曾有患者首次治療，半小時後去復健就可達到手能動、腳能抬的狀況；大多數患者能恢復到七至八成，若本身小範圍中風，更可以恢復到九成九的程度。

目前重複性經顱磁刺激適應症僅有重度憂鬱症，近年則有愈來愈多運用在腦神經領域上，醫界也爭取將腦中風後肢體痙攣納入適應症範圍。

中風 會考

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