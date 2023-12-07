「聽心音」找心病 90歲爺爺發現瓣膜疾病

醫師表示，聽心音真的能找出心病，遠離心臟瓣膜疾病。此為示意圖。（路透）

「開刀前跟開刀後真的不一樣，換了新的瓣膜後，可以感覺就像水龍頭全開的感覺，身體又活力旺盛。」一名患有主動脈瓣膜狹窄的90歲爺爺開刀，進行經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI），由於是採取微創手術，開刀時間短、傷口小，術後恢復快，患者一周後出院就能開心的接送曾孫上下課。

台灣三軍總醫院心臟血管外科主任柯宏彥，指出，這名90歲的爺爺身體健朗，有一陣子開始覺得出門會喘，漸漸地發現沒有辦法接送曾孫上下課，剛好去家醫科看診時，醫師發現有心雜音就轉介過來，進行心臟超音波檢查後，發現是主動脈瓣膜狹窄。

手術時間短 老年人也適合

老爺爺經過醫療團隊評估後，採取傷口最小、恢復快的微創手術「經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）」，手術不需要開胸開心，過程只需要一到兩個小時。老爺爺術後在加護病房觀察一天就轉普通病房，在病房裡就已經能正常活動、走來走去，他還向醫師形容換了新的瓣膜後，整個精神就像水龍頭全開的感覺，身體又恢復了活力旺盛。

柯宏彥認為，由於長輩慢性病共病多，需顧及家人照顧的便利性，因此在手術考量，就會以手術時間短、復原快、傷口小、風險低為主，而TAVI就很適合老年人，手術並沒有年齡上的限制，也有高齡102歲的患者接受治療。

退化性瓣膜心臟病 長者好發

以台灣為例，75歲以上，每8人就有1人有心臟瓣膜疾病。主動脈瓣膜狹窄是一種退化性的瓣膜性心臟病，特別好發在65歲以上的長者，且出現明顯症狀時，都已是重度患者，死亡率甚至高於新冠病毒及癌症 。歐美研究也指出，嚴重主動脈瓣膜狹窄患者如果沒有及時治療，兩年的平均預期死亡率高於50%，因此如何早期發現非常重要。

易喘、胸悶痛、疲倦 小心警訊

由於主動脈瓣膜是心臟打出血液的主要出口，若狹窄堵住，就會因血液不流暢出現雜音，而且心臟長期面臨血液打不出去的壓力，很容易造成心臟衰竭。因此，當出現胸悶、胸痛、易喘、暈厥、心悸、疲倦、體力下降等症狀時就要特別注意，盡快諮詢心臟科醫師。

柯宏彥提醒，辨別症狀其實不難，長輩若出現走路喘、疲倦及體力衰弱時，只要覺得「跟平常不一樣」，就要小心面對，不要以為只是老化的正常現象，最好先請醫師幫忙聽「心音」，或是直接前往心臟科檢查。平常就算沒有症狀，若有去醫院、診所就醫或健檢，也可以順便請醫師聽一下心音是否正常，即早發現即早治療。

健康的主動脈瓣膜：

心臟瓣膜是控制全身血流方向的主要構造，人體心臟有四個瓣膜，包括主動脈瓣、二尖瓣、肺動脈瓣、和三尖瓣，正常的心臟瓣膜可以防止血液逆流。

健康的主動脈瓣膜 。（圖：臺灣介入性心臟血管醫學會提供）

病變的主動脈瓣膜：

當瓣膜狹窄或閉鎖不全時，部份血液因此往回流，不只全身的血液量減少，心臟要花更大的力量才能擠壓血液向前流動，長久下來會造成心肌肥厚、擴大，甚至心臟衰竭。

病變的主動脈瓣膜。（圖：臺灣介入性心臟血管醫學會提供）

平常如何保養心臟

1.不要抽菸

美國疾病管制局（CDC）出版的菸害報告指出，男女性吸菸者比非吸菸者有高達2~7倍的心血管疾病死亡風險；即使是吸二手菸也會增加死於中風 與心臟病的機會。

2.定期運動

可以從散步開始，每天半小時慢慢增加到一到兩小時，而運動時機可以選在飯後，可幫助消化又不易累積熱量。

3.飲食3低1高

少油少糖少鹽多纖維，並以攝取好的油脂為主，例如魚油、堅果等。