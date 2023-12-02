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發燒、盜汗、突變瘦…別輕忽淋巴癌初期6大徵兆

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

淋巴癌被譽為「沉默殺手」，是從淋巴結長出來的腫瘤，初期症狀可能有頭頸部、腋窩等的淋巴結腫大、不明原因發燒、夜間盜汗、皮膚發癢、咳嗽、體重減輕等六大徵兆出現，「整體來說，還是以淋巴結腫大最為常見。」

台灣新光醫院血液腫瘤科主治醫師游介宇提醒，如果發現淋巴結有變大、變硬，且固定不動時，就要小心可能是惡性腫瘤，要儘早做切片檢驗，以及早接受治療。

瀰漫性大B細胞淋巴癌 惡性度高

淋巴癌包括兩種類型，分別是何杰金氏淋巴癌以及非何杰金氏淋巴癌。從台灣國健署的癌登資料顯示，非何杰金氏淋巴癌每年發生人數約3000人左右，死亡率不低，但卻是少數能治癒的癌症之一，如能及早診斷接受治療，治癒率可達7成以上。

在非何杰金氏淋巴癌中，有將近5成屬於瀰漫性大B細胞淋巴癌（DLBCL），是所有淋巴癌中，比例最高的類型。游介宇指出，DLBCL惡性度高、病程進展快速，即使是早期，癌細胞也可能已經擴散出去，且因屬全身性，是無法靠手術根治的，目前治療方式仍以標靶藥物合併化學治療為主。

新機轉藥物問世 為治療找到新契機

過去治療DLBCL都以化療為主，自從上世紀末開始有對抗CD20的單株抗體藥物問世後，才有了突破，成功提高了治癒反應率。這20多年來，陸續也有標靶藥物及化療藥物問世，臨床會以不同的排列組合試圖再提高治癒率，但都失敗；「直到最近，有新的標靶藥物出現，為DLBCL的治療找到新的契機。」

游介宇進一步說明，過去使用的標靶藥物是對抗CD20單株抗體為主，新的標靶藥物是靶向CD79b的抗體藥物複合體，是將單株抗體與化學治療藥物透過連結物質結合在一起，在安全性一致下，有更好的治療效果。

根據2021年美國血液病年會，POLARIX試驗結果發現，對於DLBCL預後程度相對比較差的患者，在兩年追蹤後發現，使用新的CD79b抗體藥物複合體與抗CD20單株抗體及化療的雙標靶組合，比起傳統的標準治療，無疾病惡化存活期顯著有將近7%的差距，「整體來看，使用雙標靶組合的病患，其復發及死亡風險降低27%。」

游介宇強調，從臨床試驗數據上來看，新的CD79b抗體藥物複合體與抗CD20單株抗體及化療的雙標靶組合有其優勢，「當然，即使是以傳統的單株抗體合併化療藥物也有不錯的成績，關鍵在於不要輕忽可疑的症狀。」

醫師再次提醒，如果發現淋巴結有腫大、變硬、又固定不動時，且合併有前述六大症狀，千萬不可輕忽！務必要進一步就醫，以切片檢驗是否為惡性淋巴癌，以及早發現早期治療。

【本文授權轉載自：燒腫癢汗咳瘦 別輕忽淋巴癌初期六大徵兆

腫瘤 癌細胞 癌症

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