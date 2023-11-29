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婦罹「長新冠」一度誤為巴金森氏症 醫對症治療讓她新生

記者黃寅／台中即時報導
長安醫院神經內科醫師陳惠萱說，已有越來越多的證據顯示新冠肺炎感染與神經系統有關。（長安醫院提供）
長安醫院神經內科醫師陳惠萱說，已有越來越多的證據顯示新冠肺炎感染與神經系統有關。（長安醫院提供）

一名63歲女性半年前突然行動遲緩、反應變慢，一度診斷為罹患巴金森氏症，但藥物治療效果不彰。後來經長安醫院神經內科醫師陳惠萱進一步診斷，發現這些症狀是感染新冠肺炎後才出現，判斷可能是「長新冠」並透過一系列治療，包括藥物調整、生活習慣改變以及靜脈營養療法，患者的狀況有了顯著改善。

陳惠萱說，巴金森的症狀可能以動作遲緩、手抖、肢體僵硬、步態不穩來表現，且通常會緩慢惡化，但患者的症狀卻出現的很突然，且退化很快，對藥物反應不佳，加上這些症狀都是在感染新冠肺炎後才開始，因此判斷有可能是長新冠。

她說，新冠肺炎或其他病菌感染後，會釋放細胞激素，引起神經發炎、消耗營養素，進而影響細胞內的粒線體功能，導致神經系統及其他系統多種問題。因此，部分患者感染後有睡眠障礙、頭痛頭暈、心悸、腸胃道不適等後遺症。

想要改善症狀需從最根本的作息、睡眠、壓力的調適做起，因此患者同時也請營養師設計抗發炎飲食照護，並配合施打靜脈營養。4、5次治療後，患者的症狀大為改善，並恢復到感染前的健康狀態。

陳惠萱說，靜脈營養注射就是將維生素、礦物質和多種抗氧化物混合液，經由周邊靜脈注入人體，可以快速有效地補充失衡的營養、水分、下降氧化壓力並調整免疫功能。這對於食慾不佳、慢性疲勞、虛弱、手術前後、慢性病、認知功能不佳、慢性疼痛、手腳麻酸痛等症狀的調適，經評估適合後都可以使用。

她說，已有越來越多的證據顯示新冠肺炎感染與神經系統有關，可能出現多種神經學表現，包含類似巴金森氏症表現。因此呼籲有相關症狀的民眾，應諮詢神經內科醫師，藉由病史、理學檢查、抽血、腦部影像等檢查判斷，獲得適當的治療。除了藥物治療外，保持健康的生活方式和營養補充治療也是維持良好生活品質的重要因素。

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