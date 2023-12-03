我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情急升 浙江義烏呼籲民眾「屯糧10天」引發恐慌

晚到輕鬆拿工作證 有人卻已等34年 新舊無證客對立升高

8旬翁四肢麻木 頸椎板成型手術改善

胡蓬生
老翁頸椎後方利用神經外科高倍顯微鏡，將壓迫嚴重節段椎板打開，藉此擴大脊髓腔讓脊髓獲得充分的減壓空間。（圖：台灣衛福部苗栗醫院提供）
老翁頸椎後方利用神經外科高倍顯微鏡，將壓迫嚴重節段椎板打開，藉此擴大脊髓腔讓脊髓獲得充分的減壓空間。（圖：台灣衛福部苗栗醫院提供）

86歲王姓老翁雖高齡但活力足，平日可到處趴趴走，但他一直深受四肢麻木狀況困擾，尤其睡覺時常因麻痺感嚴重影響睡眠品質，雙手常常要抖一抖才會舒服點，就醫後以高劑量維他命B12點滴施打，並接受椎板成型手術後，麻木狀況改善很多。

醫師透過頸椎核磁共振檢查，發現老翁的頸椎管腔多節段嚴重狹窄還合併脊髓受傷。（圖：...
醫師透過頸椎核磁共振檢查，發現老翁的頸椎管腔多節段嚴重狹窄還合併脊髓受傷。（圖：台灣衛福部苗栗醫院提供）

台灣衛福部苗栗醫院表示，老翁晚上睡覺時，常因麻痺感醒來而再難以入睡，數月前他經朋友介紹，得知苗栗醫院有高劑量維他命B12點滴治療麻痹的方法，於是向院內神經外科吳聖文醫師求診，醫師發現病人脊椎明顯退化，除復健外，也安排每周一次的高劑量維他命B12點滴，但麻痺狀況改善有限，經頸椎核磁共振檢查，發現老翁頸椎管腔多節段嚴重狹窄還合併脊髓受傷，理論上一定要開刀，但考量老人年紀大，還是先安排復健及維持高劑量B12施打。

經三個月治療，病患依舊感到不適，表明願接受手術，醫師考量病人高齡，先安排心肺評估，驚訝的是老人家心肺功能很好，比實際年齡年輕許多，因此為病患施行頸椎椎板成型手術，病人麻醉後俯臥固定頭部，傷口在頸椎後方，利用神經外科高倍顯微鏡，將壓迫嚴重的節段椎板打開，像把家裡的後門打開一樣，藉此擴大脊髓腔讓脊髓獲得充分減壓空間，再用骨板把打開的椎板固定，一次治療多節段的頸椎狹窄問題，比一般椎板全切除術破壞少，也可減少日後頸椎變形的併發症

86歲老翁完成椎板成型手術，出血量小，術後第二天即可下床行走，第三天出院，四肢麻...
86歲老翁完成椎板成型手術，出血量小，術後第二天即可下床行走，第三天出院，四肢麻木感也改善許多。（圖：台灣衛福部苗栗醫院提供）

院方說，老翁接受椎板成型手術，時間約三小時，出血量極小，術後在神經外科及開刀麻醉團隊治療下，直接回一般病房休養，術後第二天即可下床，第三天拔掉引流管就出院，門診追蹤時，病人表示麻木狀況改善很多，很高興可好好睡個好覺。

吳聖文表示，手麻是頸椎病灶的初期表現，高劑量B12點滴對麻木有很不錯效果；如果是多節段的嚴重脊髓壓迫，後開的椎板成型手術有很好的減壓和治療，即使年紀大，在醫療團隊仔細評估下也可接受手術，提醒有相關困擾的患者可向神經外科醫師求治，不要拖到脊髓嚴重病變才開刀，會有較大風險。

併發症

上一則

吃黃豆導致性早熟？營養師這麼說

延伸閱讀

臉部僵化? 珍妮佛勞倫斯：全天然沒整形

臉部僵化? 珍妮佛勞倫斯：全天然沒整形
韓團INFINITE主唱南優鉉罹罕見癌 動刀留20公分疤

韓團INFINITE主唱南優鉉罹罕見癌 動刀留20公分疤
超人氣影后被嫌「整形失敗臉變僵」 反嗆：我靠化妝

超人氣影后被嫌「整形失敗臉變僵」 反嗆：我靠化妝
拉皮手術莫名被「隆胸提臀」65歲她多付7.5萬醫療費崩潰痛哭

拉皮手術莫名被「隆胸提臀」65歲她多付7.5萬醫療費崩潰痛哭

熱門新聞

黴漿菌可經由接觸患者唾液飛沫和鼻腔分泌物來傳播，勤洗手可降低感染的機率。示意圖。圖中兒童與文中案例無關。（聯合報系資料照片）

「是不是黴漿菌？」家長超緊張 兒科醫：沒這4症狀免驚

2023-11-29 04:42
圖片來源 ／健康醫療網

床事太激烈 26歲女黃體囊腫破裂大出血險喪命

2023-11-27 23:00
（圖：健康醫療網提供）

她30多歲彎腰撿毛巾就脊椎骨折 長期服用「這個」骨質悄悄消失

2023-11-25 03:30
泰勒絲在不同燈光和角度下，身形容易給人忽胖忽瘦的錯覺。圖／摘自IG

泰勒絲身材變化有原因 名醫詳解這些因素是關鍵

2023-12-01 13:57
（圖：健康醫療網提供）

七旬翁腸胃道大出血險喪命 竟是1個月前誤食這物惹禍

2023-11-30 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

刷牙太大力恐讓「牙齦退縮」 該怎麼治療？

2023-11-27 23:30

超人氣

更多 >
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆