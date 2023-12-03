8旬翁四肢麻木 頸椎板成型手術改善

老翁頸椎後方利用神經外科高倍顯微鏡，將壓迫嚴重節段椎板打開，藉此擴大脊髓腔讓脊髓獲得充分的減壓空間。（圖：台灣衛福部苗栗醫院提供）

86歲王姓老翁雖高齡但活力足，平日可到處趴趴走，但他一直深受四肢麻木狀況困擾，尤其睡覺時常因麻痺感嚴重影響睡眠品質，雙手常常要抖一抖才會舒服點，就醫後以高劑量維他命B12點滴施打，並接受椎板成型手術後，麻木狀況改善很多。

醫師透過頸椎核磁共振檢查，發現老翁的頸椎管腔多節段嚴重狹窄還合併脊髓受傷。（圖：台灣衛福部苗栗醫院提供）

台灣衛福部苗栗醫院表示，老翁晚上睡覺時，常因麻痺感醒來而再難以入睡，數月前他經朋友介紹，得知苗栗醫院有高劑量維他命B12點滴治療麻痹的方法，於是向院內神經外科吳聖文醫師求診，醫師發現病人脊椎明顯退化，除復健外，也安排每周一次的高劑量維他命B12點滴，但麻痺狀況改善有限，經頸椎核磁共振檢查，發現老翁頸椎管腔多節段嚴重狹窄還合併脊髓受傷，理論上一定要開刀，但考量老人年紀大，還是先安排復健及維持高劑量B12施打。

經三個月治療，病患依舊感到不適，表明願接受手術，醫師考量病人高齡，先安排心肺評估，驚訝的是老人家心肺功能很好，比實際年齡年輕許多，因此為病患施行頸椎椎板成型手術，病人麻醉後俯臥固定頭部，傷口在頸椎後方，利用神經外科高倍顯微鏡，將壓迫嚴重的節段椎板打開，像把家裡的後門打開一樣，藉此擴大脊髓腔讓脊髓獲得充分減壓空間，再用骨板把打開的椎板固定，一次治療多節段的頸椎狹窄問題，比一般椎板全切除術破壞少，也可減少日後頸椎變形的併發症 。

86歲老翁完成椎板成型手術，出血量小，術後第二天即可下床行走，第三天出院，四肢麻木感也改善許多。（圖：台灣衛福部苗栗醫院提供）

院方說，老翁接受椎板成型手術，時間約三小時，出血量極小，術後在神經外科及開刀麻醉團隊治療下，直接回一般病房休養，術後第二天即可下床，第三天拔掉引流管就出院，門診追蹤時，病人表示麻木狀況改善很多，很高興可好好睡個好覺。

吳聖文表示，手麻是頸椎病灶的初期表現，高劑量B12點滴對麻木有很不錯效果；如果是多節段的嚴重脊髓壓迫，後開的椎板成型手術有很好的減壓和治療，即使年紀大，在醫療團隊仔細評估下也可接受手術，提醒有相關困擾的患者可向神經外科醫師求治，不要拖到脊髓嚴重病變才開刀，會有較大風險。