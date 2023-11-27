床事太激烈 26歲女黃體囊腫破裂大出血險喪命

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一名26歲粉領族小如（化名）和剛交往的男友相當甜蜜，去年跨年夜在飯店狂歡一夜，隔天腹部突然出現悶痛，休息一天不見好轉，且疼痛感加劇，經男友陪同到婦產科檢查。由於腹部腫脹及疼痛，經詳細問診並安排超音波檢查後發現腹部大量積血，評估是因為激烈性行為造成卵巢黃體囊腫破裂引發出血，經過緊急施以腹腔鏡手術止血，並安排住院休養後已穩定病情。

黃體超過3公分 恐卵巢黃體囊腫上身

婦產科郭安妮醫師表示，臨床上這樣的女性患者並不少見，尤其在每年的情人節、聖誕節 或跨年夜之後，經常是急診或婦產科門診醫師會收治的案例。一般正常的黃體直徑大約3公分，它生成的原因主要是生育期的女性，每個月排卵後的濾泡期就會形成黃體，讓子宮內膜可以穩定胚胎著床，若沒有懷孕，黃體大約10至14天後會隨月經周期逐漸消失。臨床發現有些女性會因為荷爾蒙失調、排卵不規則或有服用荷爾蒙藥物，黃體就會因為受到刺激增大變成超過3公分以上，形成所謂的「黃體囊腫」。

輕微黃體免驚 激烈外力易造成黃體囊腫破裂

郭安妮補充，黃體囊腫屬於卵巢囊腫的其中一種，大多數是良性的，留在體內幾周後就會自行消失。不過，相對於像巧克力囊腫或畸胎瘤等其他種類的卵巢囊腫，黃體囊腫更容易受到外力影響而破裂，除了常見激烈的性行為外，有時候從事像賽跑、有氧舞蹈及跳繩等激烈運動後，也都可能會導致黃體破裂。根據臨床統計指出，黃體囊腫最容易在月經週期約第20至26天發生破裂，建議女性在這個期間活動或運動時應多加留意，例如在愛愛時動作可以輕柔一點，或盡量避免激烈的運動項目，才不會因黃體囊腫破裂惹禍，嚴重的話還可能因大出血引發休克，甚至枉送性命。

腹部異常悶痛應警覺 及早就醫治療

郭安妮說，女性朋友如果出現下腹部出現異常悶痛，千萬不要隱忍或自行亂吃止痛藥，如果疼痛感持續沒有消退，建議應盡快就醫檢查找出病因。就醫檢查時，若發現破裂的黃體囊腫只是輕微出血，通常回家多躺著休養就可以，醫師也會開立消炎止痛藥物，待腹腔自行吸收血液即可。但若發現破裂的黃體囊腫已經造成骨盆腔出血，就需替患者進行微創手術切除出血中的黃體囊腫；如果發現腹腔內已有大量出血，就需立即輸血，並安排手術將出血的血管縫合，以免失血過多造成生命危險。

郭安妮提醒，雖然輕微黃體囊腫破裂出血會自行痊癒，但若未多加注意或遵照醫囑服藥，傷口可能會再次裂開、惡化。另外，也提醒任何經醫師診斷已有黃體囊腫的女性，都應該定期追蹤檢查，並避免在月經來潮前一週從事各種激烈活動。

資料來源：愛愛太激烈 黃體囊腫破裂大出血險喪命！

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