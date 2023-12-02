6旬跌倒骨折無法走 「灌水泥」助脊椎復原

神經外科醫師江忠穎指出，椎體成形術是把脊椎的形狀，恢復到正常狀態，水泥把骨折裂縫填滿，達到止痛的效果。(圖／中醫大新竹附醫提供)

一名67歲退休 女校長，因跌倒骨折痛到幾乎無法行走，就醫發現腰椎第一節急性壓迫性骨折，讓原本是2.2公分的椎體降到只剩0.75公分。醫院安排俗稱「灌水泥」的椎體成形術，女校長隔天就可出院休養，經過復健後現已恢復生活。

中醫大新竹附醫神經外科醫師江忠穎指出，椎體成形術是把脊椎的形狀，恢復到正常狀態，水泥把骨折裂縫填滿，達到止痛的效果，再把脊椎撐開後，就可以達到正常的狀態，且可以幫助脊椎高度跟角度能夠盡量恢復到正常。

江忠穎說明，水泥有分成很多種，這次手術以高密度的骨水泥治療，優點是像口香糖，在灌的時候比較不會有滲漏的危險，同時也比較不會傷到神經、強度比較強，可以把椎體撐高大概回復到正常8成左右的高度，甚至比較好的狀態，可以撐回到原來的高度。

江忠穎提醒，處理完急性疼痛，最重要的是手術後的保養，經檢測 劉姓婦人骨質疏鬆數值已嚴重達到-6.8，達到-2.5以上即為骨質疏鬆，-4、-5的病患，只要咳嗽就可能造成骨折。因此後續也為劉婦安排每個月1次骨質疏鬆針，同時也建議患者補充鈣片跟維生素D。

復健科主任賴宇亮表示，腰椎間盤骨折術後復健，應保持並增強核心肌力為主要課題，進一步由復健科醫師藉由口服藥物或引導注射止痛藥物，協助病人疼痛控制。同時提醒，長者若跌倒後不能行走，將有泌尿道感染或者是肺炎的併發症 ，預防骨折可降低長者死亡率。