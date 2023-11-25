大人也會感染腸病毒 27歲女雙手布滿紅疹急就醫

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27歲的蕭小姐雙手及雙腳布滿密密麻麻的紅疹，怵目驚心，被轉介到衛福部彰化醫院小兒科門診，確診為腸病毒。台灣彰化醫院小兒科主任馬瑞杉指出，腸病毒至今還在大流行，不只孩童感染，連大人也無法倖免，也有併發重症的可能，不要輕忽。

小兒接連腸病毒 也會傳染大人

住彰化社頭鄉的蕭小姐表示，幾天前她先出現喉嚨痛的症狀，接著發燒，就診被診斷為咽喉炎，原以為只是小感冒，吃個藥應該就會好了。不料2天後雙手雙腳開始出現紅疹，愈冒愈多，連嘴角及口腔也出現水泡及潰瘍，全身超過百顆的紅疹及水泡嚇得她去看急診，再轉介到小兒科，確診為腸病毒。這顛覆了她的想像，因為過去她一直覺得腸病毒應該是孩童的病症，怎麼自己也會中彈。而蕭小姐的6歲女兒及5歲兒子在2周前曾染上腸病毒，她照顧兒女時都有洗手，卻仍能不小心感染了。

馬瑞杉表示，蕭小姐出現的手足口症，很明顯是感染腸病毒，雖然大人因免疫力較強，感染腸病毒的機率較低，或是感染之後病症輕微，但還是不能掉以輕心，尤其是家中孩童因腸病毒在家休養時千萬不要共食，環境要消毒，父母在餵食孩童、清理口鼻分泌物、嘔吐物及糞便前後一定要用肥皂洗手，也應該要戴口罩 。

大人染腸病毒 雖多屬輕症仍要小心

馬瑞杉說，大人感染腸病毒的症狀通常不嚴重，但也有大人因感染腸病毒引發重症及心肌炎，有死亡風險，所以，一旦家中孩童感染腸病毒，大人也要隨之警戒。馬瑞杉主任指出，腸病毒主要是透過糞口傳染，接觸傳染及飛沫傳染也有可能，而且腸病毒傳染力很強。

腸病毒以基因分型大約有100種，會引發重症的並不多，不管是孩童或大人感染，通常經過症狀治療，可以在7至10天內痊癒，要特別注意的是，如果出現可能轉成重症的徵兆時，包括昏睡、持續嘔吐、抽搐、肢體無力、呼吸急促或呼吸困難等，一定要馬上就醫，以免錯過治療時機。

資料來源：20多歲女雙手佈滿紅疹怵目驚心 竟是大人腸病毒

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