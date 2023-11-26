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老奶奶在家腹膜透析喘到不行 竟是「橫膈膜有裂縫」惹禍

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一位88歲洗腎老奶奶，好不容易學會在家做腹膜透析，突然有一天晚上，接上透析液兩個小時後，覺得越來越喘。就醫經過檢查和胸部X光發現，老奶奶的右邊胸腔竟然裝滿了液體，緊急引流，將液體從胸腔排放出來後一看，液體分析證明是一樣的成分。經腎臟科醫師診斷，可能是橫膈膜較薄的部分，原本就有小隙縫，經過半年來腹腔充水，形成一個壓力，漸漸把洞撐大了，於是透析液體就從隙縫滲透到胸腔，壓扁了右邊的肺，才會變得很喘，必需開刀治療。

發生情況低 3成因治療失敗無法再使用

台灣澄清醫院中港院區胸腔外科杜承哲醫師表示，此一情況在腹膜透析患者中發生率小於10%，但其中的三成會因為治療不成功，永久無法再使用腹膜透析。

循血綠搭配ICG螢光顯影系統 提升手術成功率

杜承哲說明，原本即有胸腔外科醫師利用內視鏡手術修補，並用網膜或沾黏術來避免滲漏，但因為有時裂孔有多個，或是極其微小，難以辨認，手術後仍有不小的比例會復發。近幾年有日本的醫師報告，利用循血綠這種藥物，配合ICG螢光顯影系統，可以讓裂孔處像聖誕燈泡一樣發亮，可以精準找出需要修補的病灶，一個也不遺漏。利用這樣的新方式來定位並手術，可以讓成功率提升到九成。

手術後重新在家腹膜透析 胸部X光無新積水

手術後過了三周，老奶奶依照醫囑，重新開始在家中進行腹膜透析。透析後一陣子，都沒有不舒服的情況。回到診間，杜承哲為她拍攝胸部X光，也沒有看到新的積水出現，手術很成功。透過新的ICG螢光顯影系統來治療後，老奶奶又可以安心的家中進行透析，白天又有許多寶貴時光，可以自由走動了。

資料來源：老奶奶在家腹膜透析喘到不行 竟是「橫膈膜有裂縫」惹禍

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