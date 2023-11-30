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88歲老婦家中洗腎突然好喘 透析液竟灌胸腔

黃寅
台中澄清醫院中港院區胸腔外科醫師杜承哲。（圖：澄清醫院中港院區提供）
台中澄清醫院中港院區胸腔外科醫師杜承哲。（圖：澄清醫院中港院區提供）

一位88歲婦人在家自行洗腎，突然覺得愈來愈喘，就醫發現透析液體竟灌滿右邊胸腔。所幸醫師查出她的橫膈膜有裂縫，成功以內視鏡手術修補橫膈膜上的裂縫後，才讓婦人解除危機。

台灣台中澄清醫院中港院區胸腔外科醫師杜承哲說，老婦患有高血壓，半年來在家洗腎，可以同步在休息或睡覺時進行，白天就能正常活動。雖然年紀很大了，但是精神很好，白天仍可以由媳婦或外傭陪同去散步。

日前因洗腎時喘得嚴重，醫師經檢查和胸部X光發現，老婦右邊胸腔竟然裝滿了液體，緊急引流，將液體從胸腔排放出來後一看，液體分析證明是一樣的成分。經腎臟科醫師診斷，可能是橫膈膜較薄的部分，原本就有小隙縫，經過半年來腹腔充水，形成一個壓力，漸漸把洞撐大了，於是透析液體就從隙縫滲透到胸腔，壓扁了右邊的肺，才會變得很喘，必須開刀治療。

杜承哲說，此情況在腹膜透析患者中發生率小於10%，但有30%會因為治療不成功，永久無法再使用腹膜透析。但經過新式的內視鏡手術方式治療，精準定位橫膈膜上的裂縫處，可以大幅提高治療的成功率，讓更多患者回到原本更輕鬆、更自由的生活方式。

手術後三周，老婦依照醫囑，重新開始在家中洗腎，沒有不舒服的情況。醫師為她拍攝胸部X光，也沒有看到新的積水出現，手術很成功。

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