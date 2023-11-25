好癢抓不停？乾癬嚴重恐關節變形 醫揭症狀與治療

（圖：NOW健康提供）

65歲陳先生，已有10多年乾癬病史，全身體表面積80%以上受到影響，屬重度患者，由於夜市擺攤工作關係，日夜作息顛倒，天冷時又愛吃薑母鴨、藥酒來補身體，加上又因使用口服用藥治療的副作用影響肝功能而中斷治療，因此多年來乾癬問題一直無法獲得良好改善，一旦發作起來，渾身發癢不舒服，且皮屑掉滿床，後來，陳先生決定求診，經規律藥物治療、紫外光照治療，病情大幅改善，恢復良好。

常見乾癬好發部位與症狀

台灣國泰綜合醫院皮膚科主治醫師羅陽指出，乾癬是一種與免疫系統相關的淋巴細胞不正常增生，而導致皮膚反覆發炎的自體免疫疾病，不具傳染性，典型病灶常出現在頭皮、關節 處、易受傷的地方及指甲。

病人常得忍受皮膚搔癢、疼痛及銀白色脫屑等乾癬症狀，且因病灶外觀常導致在工作及社交場合，遭到不友善的對待，讓病人身心面臨極大壓力，此外，乾癬也會衍生很多慢性疾病風險，如心血管疾病 、乾癬性關節炎等，嚴重可能還會導致關節的永久變形。

重度乾癬應接受全身性治療

臨床上，如為輕微到中度的乾癬，可使用外用藥膏與紫外光照治療等；針對嚴重乾癬、大範圍、膿疱型、乾癬性關節炎，則可用全身性治療，包括口服免疫抑制劑（如口服A酸、滅殺除炎錠Methotrexate、環孢靈素Cyclosporin）與生物製劑，但口服免疫抑制劑需注意各自的副作用，病人需定期抽血檢驗血球數、肝、腎功能及血脂狀況等，避免藥物毒性造成後續的問題，對於許多年齡較大、肝腎功能本來就不好的病患，更需特別注意，以避開副作用。

對於使用過2種免疫抑制劑、外用藥膏及紫外光照治療3個月無效的嚴重乾癬患者，可申請生物製劑來降低皮膚、關節，甚至是體內的發炎反應，但生物製劑的使用也並非全無限制，因有可能導致B、C型肝炎及肺部結核菌活化，故使用前需確定帶原者或感染的狀態，目前生物製劑有多種，需與醫師討論合適方案積極治療，便有機會改善90%的病灶，讓乾癬皮膚有機會恢復到正常的厚度與膚色。

羅陽醫師提醒，抽菸、喝酒、服用特定藥物、食用補品、壓力大、生活作息不規律、遭致病菌感染、搔抓等，皆為造成乾癬發作或惡化因子，前述病人因工作關係作息顛倒，加上又愛吃藥酒等補品，種種原因都可能使乾癬無法獲得有效的控制。此外，醫師也特別提醒，最近天氣變冷，乾癬病人除需配合醫囑規律用藥外，也不宜過度大啖補品，以免滿足口慾的同時造成乾癬惡化，得不償失。