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天冷喝水少、抽菸致血液濃稠 注意心血管疾病

中央社台北24日電
醫師提醒，天冷水量攝取不足容易血栓，要多喝水與保暖外。（Pexels）
醫師提醒，天冷水量攝取不足容易血栓，要多喝水與保暖外。（Pexels）

台灣有醫師提醒，近年不少中壯年猝死，務必健檢確認是否有三高等危險因子，抽菸會導致血液濃稠，天冷水量攝取不足容易血栓，多喝水與保暖外，也呼籲戒菸。

據中央氣象署日前說明，冬天是心血管疾病好發時節，老人家在氣溫驟降或低溫時，特別容易引發心臟、腦血管等疾病，其實中壯年也要提高警覺。

振興醫院心臟醫學中心心臟血管內科主治醫師黃建龍今天告訴中央社記者，近年有不少中壯年猝死個案，特別是平常很強壯的人，突然就腦中風過世。

他建議，男生到了40歲、女生50歲，至少做1次全身健康檢查，確認心血管、腦血管等狀況，以及有沒有糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病，因為高血壓跟膽固醇都是沉默殺手，很多人覺得沒有不舒服自認沒病，往往一抽血，就被膽固醇或血壓數值嚇到。

若是有三高的中壯年，黃建龍表示，天氣日夜溫差大的時候，心血管疾病跟腦中風的風險，與一般成年人相比還是偏高，跟老年人一樣要做好保暖工作，可以運動，但務必在家中先暖身，避免運動傷害跟腦血管疾病；至於健康的成年人則主要是擔心風寒或感冒。

沒有三高問題但有抽菸習慣的中壯年人，黃建龍提醒，日夜溫差大要小心中風，因冬天喝水減少，加上抽菸會導致血液濃稠，天冷就容易發生血栓，最近發現心肌梗塞年輕化趨勢，一問之下沒有三高，卻一定有抽菸，換言之，抽菸等同心血管風險，適度喝水、注意保暖、熱身外，「還是建議戒菸最好」。

高血壓 三高 中風

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