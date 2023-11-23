用降血脂藥物出現肌肉痠痛副作用 大千醫院個人化治療改善

梁文偉醫師表示依病人不同狀況，搭配適合的藥物治療，才能順利穩定病況。（大千綜合醫院提供）

55歲王姓女士有膽固醇過高及甲狀腺功能低下的問題，就醫接受史他丁降血脂藥物治療時，出現肌肉 痠痛的副作用，且檢測 肌酸激酶(CPK)數值都上升，擔心再持續用藥會引發嚴重的橫紋肌溶解症，因此只能暫停用藥。她非常苦惱，輾轉到大千綜合醫院求診，醫師依她的狀況設計個人化治療方式後，已順利穩定甲狀腺功能及膽固醇數值，也未出現肌肉痠痛的不適感，讓她很開心，解決煩惱已久的問題。

大千綜合醫院新陳代謝科主任梁文偉表示，針對膽固醇過高的病患，一般常用史他丁(statins)降血脂藥物，同時也是目前用來降低心血管疾病與中風 風險的優先使用藥物。但有些病人可能會出現肝功能指數上升、肌肉痠痛、疲倦等副作用，嚴重甚至發生橫紋肌溶解症，尤其是甲狀腺功能低下的病人，發生副作用的機會更高於一般人，因此對同時有膽固醇過高及甲狀腺功能低下問題的病人，必須先治療甲狀腺功能低下問題，才能有效降低高膽固醇。

另外，由於甲狀腺素可幫助膽固醇代謝，因此當甲狀腺功能亢進時，膽固醇會低於正常值；反之，當甲狀腺功能低下時，膽固醇就會高於正常值。所以能讓病患的甲狀腺功能數值回穩，就有機會可改善高膽固醇的狀況；然而，在甲狀腺功能數值穩定後，王姓女子的膽固醇仍持續偏高，為此梁文偉特別使用強效型的史他丁降血脂藥物，減少她服藥頻率。經治療後，她不僅膽固醇數值回復正常，且治療過程當中CPK數值未再上升，也沒再出現肌肉痠痛的副作用，順利解決病患的疾病困擾。