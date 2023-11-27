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9旬翁換人工關節 2天後能爬樓梯

記者游振昇／台中報導
9旬老翁(左)置換人工關節後，爬樓梯做復健。(記者游振昇／攝影)
9旬老翁(左)置換人工關節後，爬樓梯做復健。(記者游振昇／攝影)

一名91歲老翁平常把務農當養生，今年初右腳痠痛，上月要靠輔助器才能走，醫師發現他膝蓋關節退化，合併內翻變形，經過手術後隔天能下床，兩天後可爬樓梯。老翁下月要過生日，他說：「能自己走路真好，這是最好的生日禮物」。

台灣台中大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，該患者在手術前行走路自如，後來右邊膝蓋才痛到無法走路，最後要靠輔助器，經過檢查，發現退化性關節炎已經屬於第四期，軟骨已經磨穿、硬骨也變形，合併內翻變形15度，跨科醫師評估患者身體況狀良好，決定換上人工關節，同時做內側韌帶的放鬆手術，手術時間大約2個小時，術後矯正後腳已變直，隔天能下床行走，兩天後能爬樓梯。

若患者失能 不建議手術

王芳英指出，90歲以上的患者手術個案較少，該患者術前能正常生活，一切生活能自我打理，每天能走路、散步，家屬蒐集資料，詢問過曾做過同樣手術的患者後，再經過家庭會議，放心地讓長輩開刀。他說如果患者失能、臥床、無法自理，就不建議手術。

王芳英說，近年來科技發展，人工關節使用電腦導航定位、客製化，不少廠商也推出機械手臂，但是機械手臂對關節及韌帶的平衡，靜態與動態上還是有其極限。

王芳英說，高齡患者在手術前進行跨科團隊評估與術後的照顧，只要患者身體狀況平穩，經過內科醫師團隊評估，便能開刀進行人工關節置換手術，年紀不會是考量因素。

患者透露，他平常跟太太住在一起，每天都要下田、鋤草、養雞。他說，不能只剩下吃的功能，他說：「我太太跟著我做事、下田，如果我沒有幫她，她會很累，我會捨不得，所以我一定要好。」

患者兒子說，開始本來想靠復健、物理治療的方式，因為擔心父親年紀大了，看看能否不要開刀，沒想到愈來愈嚴重，現在開刀後才發現，對老人家真的比較好，不用拿輔助器，對生活品質也有改善。

大甲李綜合骨科主治醫師王芳英，為91歲患者做人工關節置換手術。（記者游振昇／攝影...
大甲李綜合骨科主治醫師王芳英，為91歲患者做人工關節置換手術。（記者游振昇／攝影）

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